Los Chapitos y el poder en Sinaloa: denuncian control sobre recursos y contratos públicos

En una reciente investigación periodística, se dio a conocer que Los Chapitos tomaron el control absoluto de diversos recursos públicos y sectores estratégicos en Sinaloa.

La información presentada por la periodista de N+ Fátima Monterrosa, señala que este dominio se consolidó tras un presunto pacto con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien habría entregado a la organización el manejo del agua potable, el agua agrícola y el acceso directo al presupuesto de la entidad.

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¿Qué revela la investigación sobre Sinaloa?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Monterrosa detalló que la influencia del cártel no se limita a la seguridad y el control de las policías municipales y estatales, sino que se ha infiltrado profundamente en la administración gubernamental.

Esta situación convirtió a “Los Chapitos” en un administrador de facto de los recursos públicos, puntualizó, operando mediante la simulación de contratos y el manejo de facturas para lavar dinero proveniente de estas actividades lícitas.

Al aire // Rocha Moya entregó a “Chapitos” el control del agua y el presupuesto.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio y lo hablamos junto a @fmonterrosa de @nmas . https://t.co/yQ1l5Ngl7R — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) May 7, 2026

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¿Cómo operaba el control de módulos de riego?

Uno de los puntos más críticos de la investigación destaca el control sobre los 48 módulos de riego agrícola en Sinaloa, los cuales son concesiones de la Conagua que generan ganancias cercanas a los 100 millones de pesos anuales por cada módulo.

Fátima Monterrosa detalló el caso de Rodolfo López, un trabajador que denunció estas operaciones antes de ser secuestrado y asesinado, y cuyo testimonio póstumo revela cómo el crimen organizado obliga a la firma de contratos apócrifos para desviar los fondos destinados al campo.

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¿Qué otros sectores habrían sido infiltrados?

Este modelo criminal se ha extendido a otros ámbitos como la ganadería, la organización de ferias locales y la ejecución de obra pública, y ante la falta de supervisión de organismos como la Conagua y la ausencia de investigaciones por parte de la fiscalía estatal, en Sinaloa prevalece un clima de miedo que impide las denuncias, agregó.

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