Mx - Guerra con Irán ya cuesta 25 mil millones de dólares a Estados Unidos (Photo by Nathan Posner/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya tiene una factura oficial. El Pentágono informó ante el Congreso que la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero de 2026 ha costado hasta ahora 25 mil millones de dólares, una cifra que coloca al conflicto entre las operaciones más caras de los últimos años para Washington.

El dato fue presentado por el subsesecretario interino de Defensa, Jules Hurst, durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. La revelación encrudece los crecientes cuestionamientos por el impacto económico de la campaña militar y por la falta de una fecha clara para su conclusión.

Con ese monto, el costo promedio de la guerra supera los 400 millones de dólares diarios, mientras el gobierno de Donald Trump insiste en que la ofensiva busca frenar el desarrollo nuclear iraní y proteger intereses estratégicos en Medio Oriente.

RECOMENDADO: Trump vuelve a amenazar a Irán: amaga con bloqueo por meses y pone en alerta al petróleo mundial

Pentágono admite gasto histórico en la guerra con Irán

Funcionarios del Departamento de Defensa reconocieron que gran parte de los recursos se han destinado a municiones, despliegue logístico, operaciones aéreas y mantenimiento de tropas en la región. Se trata de la primera vez que el gobierno estadounidense presenta una cifra pública consolidada sobre el costo del conflicto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el gasto y aseguró que se trata de una inversión “fiscalmente responsable” frente a lo que considera una amenaza directa de Teherán. La Casa Blanca mantiene la narrativa de que el costo actual es menor al que implicaría una escalada futura.

Sin embargo, análisis de la oficina técnica del Congreso de Estados Unidos (CBO), advierten que la cifra podría aumentar rápidamente si la guerra se prolonga durante el verano o si se requieren nuevas fases operativas en zonas estratégicas del Golfo Pérsico.

Cuánto gasta Estados Unidos al día en la ofensiva militar

Los 25 mil millones de dólares reportados equivalen a más de 400 millones diarios desde el inicio de la campaña. Para dimensionarlo, esa cantidad supera el presupuesto anual de varias agencias federales medianas y rebasa el PIB anual de algunos países pequeños.

En marzo ya se había reportado que la primera semana de operaciones superó los 11 mil millones de dólares, lo que anticipaba un ritmo de gasto acelerado. Dos meses después, la cifra oficial confirma que el costo financiero creció más rápido de lo previsto.

Analistas de RAND Corporation, uno de los centros más influyentes en estudios de defensa de Estados Unidos, señalan que las guerras modernas concentran grandes desembolsos en tecnología, misiles de precisión, inteligencia satelital y cadenas de suministro, lo que eleva el gasto incluso en periodos relativamente cortos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Slim y la jugada perfecta: factura en el rally petrolero y se embolsa 500 millones tras tensión con Irán

Trump enfrenta presión política por costo de la guerra

La revelación llega en un momento no demasiado afortunado para la administración Trump, que enfrenta críticas por inflación, deuda pública y prioridades internas de gasto. Legisladores opositores ya exigieron auditorías sobre contratos militares y metas concretas de la operación.

Dentro del Congreso también crece la preocupación por la duración del conflicto. Aunque el Pentágono ha minimizado el tiempo transcurrido, varios congresistas advierten que las campañas militares suelen extenderse más de lo prometido inicialmente.

El debate político se centra ahora en una pregunta fundamental, ¿cuánto más está dispuesto a gastar Washington sin una victoria definida ni una ruta clara de salida diplomática?

La Estados Unidos e Irán, el colofón

Hasta ahora no existe un calendario oficial para el cierre de operaciones. El Pentágono sostiene que la presión militar continuará mientras Irán mantenga capacidades estratégicas consideradas una amenaza para la seguridad regional.

La falta de una fecha límite mantiene en alerta a mercados energéticos, aliados internacionales y sectores empresariales que observan posibles efectos en petróleo, comercio y cadenas logísticas globales.

Por ahora, la cifra de 25 mil millones de dólares marca un nuevo punto de inflexión.