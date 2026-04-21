El Diablo Viste a la Moda 2: El antes y después de las protagonistas en la premier del 2006 al 2026

Mx - El Diablo Viste a la Moda 2, así es como han cambiado las protagonistas con el paso del tiempo

Hace 20 años fue la premier de ‘El Diablo Viste a la Moda’, película protagonizada por Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep que marcó a toda una generación. Aquella película chick flick que inspiró a miles de espectadores y espectadoras para cumplir el sueño de muchas personas con el trabajo anhelado.

Así que si eres fan de cualquiera de sus protagonistas o de la cinta, te dejamos un antes y un después de la peli a 20 años de su estreno y cómo es que han cambiado con el paso del tiempo.

El antes y el después de la premier de ‘El Diablo Viste a la Moda 1 y 2’, a 20 años de su estreno

Sin duda alguna, ‘El Diablo viste a la Moda’ fue una película que ayudó a una generación a buscar su vocación profesional. Aquella cinta mostraba de forma romántica, chistosa y a la vez, completamente real cómo funcionaba el mundo laboral y su entorno.

Con ello, miles de personas se identificaron, tanto adultos como infantes, lo que la convirtió en esas películas que nunca pasan de moda. Y a 20 años de su estreno y con la premier de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, te dejamos las imágenes de cómo se veía Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep en la premier de ambas películas.

Mx - Meryl Streep en la premier 'El Diablo Viste a la Moda 1 y 2' Ampliar

Mx - Emily Blunt en la premier 'El Diablo Viste a la Moda 1 y 2' Ampliar

Mx - Anne Hathaway en la premier 'El Diablo Viste a la Moda 1 y 2' Ampliar

¿Cuándo se estrena ‘El Diablo Viste a la Moda 2’?

Si eres tan fan de ‘El Diablo Viste a la Moda’ tanto como nosotros, no te puedes perder el estreno en cines el próximo 30 de abril de 2026. Esta película se espera que sea de las más taquilleras, pues mantiene una expectativa alta en comparación a otras chick flicks que han salido al mercado con una escencia similar.

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¿De qué se va a tratar ‘El Diablo Viste a la Moda 2’?

Aún no se sabe al 100% de qué se podrá tratar, sin embargo, internautas especulan que sea sobre cómo han sobrevivido sus protagonistas al cambio en la comunicación digital pero no hay nada seguro. Así que si no te quieres perder ‘El Diablo Viste a la Moda 2′, puedes verla a fin de mes con tu mejor compañía para que no te pierdas ningún detalle.