El éxito sudafricano que está conquistando Netflix en todo el mundo; La consideran tendencia mundial

Una película sudafricana se ha convertido en la más vista de su país en Netflix a nivel mundial, logrando posicionarse en rankings globales y compitiendo directamente con grandes producciones internacionales. Su crecimiento ha sido tan rápido que ya figura entre los contenidos más populares en decenas de países, demostrando que el público está buscando historias diferentes y más intensas.

Y si, hablamos sobre ‘180′ que se encuentra en Netflix, claramente, nadie lo veía venir, pero este thriller tiene a todos al filo del asiento, y de acuerdo al sitio especializado en cine y series de tv, Flixpatrol, es una tendencia a la alza.

¿De qué trata ‘180′, la película sudafricana en Netflix?

‘180′ es un thriller cargado de tensión emocional y decisiones extremas. La trama sigue a un padre cuya vida cambia por completo tras un incidente violento que deja a su hijo en estado crítico.

A partir de ahí, el protagonista entra en una espiral emocional donde el dolor, la frustración y la necesidad de justicia lo llevan a tomar decisiones cada vez más complejas. La película mezcla drama, crimen y suspenso, explorando hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que el sistema le ha fallado.

Mx - 180, película en Netflix que no baja del top 1 Ampliar

¿Por qué está causando tanta euforia en el streaming?

El impacto de esta producción ha sido enorme. En cuestión de días, ‘180’ logró posicionarse como una de las películas más vistas en Netflix a nivel internacional, alcanzando el número 1 en decenas de países y entrando en rankings globales.

Esto la convierte en la película sudafricana más exitosa del momento dentro de la plataforma, algo poco común en una industria dominada por producciones de Estados Unidos o Europa.

¿Por qué es una peli que SÍ o SÍ debes ver?

En lugar de centrarse solo en la acción, apuesta por un enfoque más emocional y moral, donde el verdadero conflicto no es solo lo que ocurre sino las decisiones que toma el protagonista. Ese enfoque la acerca más al cine de autor que al blockbuster tradicional, algo que pocas producciones logran dentro del catálogo de Netflix.