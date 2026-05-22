La actriz mexicana Marina de Tavira recibió el premio de Mejor interpretación femenina compartido con Mariangel Villegas / Andreas Rentz

La actriz mexicana Marina de Tavira fue premiada en el Festival de Cannes edición 2026 por su actuación en la película “Siempre soy tu animal materno”, dirigida por la costarricense Valentina Maurel.

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El jurado de la sección “Una cierta mirada” entregó de manera conjunta el premio de mejor interpretación femenina a Marina de Tavira y Mariangel Villegas por una actuación “divertida”, “audaz” e “impertinente”, en la cual llevan “con precisión y sensibilidad una película profundamente conmovedora sobre la relación entre dos hermanos y una madre”, expresó el jurado.

Marina de Tavira estuvo en Cannes la semana pasada para presentar la película y hoy, aunque ausente de la ceremonia, envió el siguiente mensaje, leído por la directora Valentina Maurel:

“Desde México celebro con alegría este reconocimiento al cine que hacemos en Latinoamérica”.

México se lleva premio en el Festival de Cannes 2026 / Aurore Marechal Ampliar

Marina de Tavira estuvo nominada al Oscar por “Roma”

Marina de Tavira, quien alcanzó la fama internacional al ser nominada al Oscar por la película “Roma” de Alfonso Cuarón, participó por primera vez en este reconocido festival de cine de la Riviera francesa.

“Siempre soy tu animal materno”, coproducción México, Bélgica y Francia, cuenta la historia de una joven que regresa a Costa Rica tras haber estudiado en Europa, y se encuentra con su hermana en un complejo contexto social donde sus padres tienen otras prioridades.

Con esta película, Valentina Maurel se convirtió en la primera directora costarricense que entró en competencia en la Selección Oficial del Festival de Cannes.