Quienes piensan que la Presidenta se arrodilla… están destinados a la derrota: Sheinbaum

En el aniversario 164 de la Batalla Puebla, la presidenta Sheinbaum destacó la soberanía nacional y la relación histórica con Estados Unidos.

Al conmemorar el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta recordó a Estados Unidos la relación de respeto entre naciones.

Ninguna potencia dirá cómo gobernarnos, fue la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum , al conmemorar el 164 Aniversario de la Batalla Puebla, donde pidió recordar el papel de Benito Juárez pero también el de los conservadores que pidieron el apoyo del exterior.

164 Aniversario de la Batalla de Puebla https://t.co/nscvkBLv1f — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 5, 2026





Soberanía nacional y mensaje político

En medio de los señalamientos del gobierno estadounidense, contra 10 mexicanos entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha por tener relación con el crimen organizado, la Primera Mandataria, reiteró que ante todo debe haber verdad y justicia.

“A ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. A quienes odian, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”.

Llamó al gobierno de Estados Unidos, recordar la buena relación de los ex presidentes Benito Juárez y Abraham Lincoln, que mantuvieron el respeto a la soberanía y la democracia, en ese escenario, Sheinbaum Pardo, enfatizó que a México, ningún país extranjero dirá, cómo ser gobernado.

“La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los guaristas, los acapuastas, que resistieron la invasión en 1862. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla”.

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Conmemoración y contexto histórico

Y es que aseveró que un sector de los conservadores, ha sido enemigo de todo cambio por lo que enfatizó que los mexicanos y las mexicanas, aman su libertad y les llamó a recordar que ante todo, lo primero es la patria.

“Tengo presente siempre los momentos difíciles de nuestra historia. Tengo presente siempre a los grandiosos héroes y heroínas de la patria. Y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada embate, cada herida ha fortalecido el espíritu de este pueblo. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. México. Mexicanas y mexicanos, recordemos siempre, como nos enseñó Vicente Guerrero, que la patria es primero”.

Previamente el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta mencionó que este 5 de mayo, simboliza la defensa de la soberanía nacional, por lo que señaló que en la actualidad, existe una práctica de quienes buscan soluciones externas, para México

“Porque en nuestros días, como en el siglo 19, hay voces que creen que los problemas de México deben resolverse desde fuera. Hay quienes celebran presiones extranjeras, quienes piden castigos externos, quienes quisieran que decisiones que corresponden al pueblo y a las instituciones mexicanas se tomen en otras naciones, se equivocan. México no es colonia, México no es protectorado y México no acepta intervenciones. Nuestra constitución lo dice con toda claridad. El artículo 40 define a nuestra nación como una república representativa, democrática, laica y federal”.

El mandatario estatal señaló que la soberanía se defiende construyendo hacia adentro, mejorando derechos laborales y dignificando el trabajo. Así mismo Armenta Mier, apuntó que este gobierno federal busca justicia, no intervención.

“La cuarta transformación de México es también defensa a la patria. Hoy, desde Puebla, tierra donde se defendió a la nación, lo decimos con toda claridad. El 5 de mayo nos recuerda que México es un país soberano. Que se escuche fuerte, queremos paz, pero no sumisión. Queremos cooperación, pero no imposición. Queremos justicia, pero no intervención, porque la patria no se entrega, la patria no se negocia, la patria se defiende”.

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, señaló que la conmemoración de la victoria del 5 de mayo de 1862 es un símbolo de nuestro nacionalismo y defensa de la soberanía. En la ceremonia realizada en Puebla, también apuntó que el Servicio Militar Nacional ha evolucionado, integrando a mujeres y adaptándose a las necesidades actuales, fortaleciendo valores, disciplina y amor a México en los jóvenes.

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