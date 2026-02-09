Sedena llama a la unidad entre mexicanos durante la Marcha de la Lealtad

Que ante toda adversidad se mantenga la lección de lealtad y fortaleza, fue el mensaje del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo quien llamó a las y los mexicanos a la unidad.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México, conmemoramos el 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad en honor al presidente Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, y a los cadetes del Heroico Colegio Militar, quienes nunca le dieron la espalda. pic.twitter.com/h0LsABwWfq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 9, 2026

Como único orador durante la conmemoración del 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa dijo que un elemento que une a todos los mexicanos es la valentía para enfrentar cualquier amenaza o riesgo al bienestar y seguridad.

“En todas adversidades la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria por ello me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos para que juntos sociedad gobierno y fuerzas armadas con absoluta lealtad afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”. — Dijo Trevilla Trejo

Reiteró su compromiso con el gobierno de México porque dijo es la lealtad la verdadera fortaleza de la patria.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy que recordamos el acto de lealtad de los cadetes del colegio militar en 1913 y que lo conmemoramos en este Zócalo capitalino por ser el corazón cívico de la República que guarda la esencia de la unidad nacional las fuerzas armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que con valentía y lealtad seguiremos caminando junto con nuestra comandante suprema respaldando a las instituciones de la República y acompañando al pueblo de México con Valentín lealtad seguiremos portando con honor nuestra orgullosa bandera que es la guía que nos conduce hacia las mejores causas de la patria”. — Así se dirigió a la Presidenta

Como lo hiciera su antecesor Andrés Manuel López Obrador en 2023, Sheinbaum Pardo hizo la representación de la Marcha de la Lealtad con el recorrido de Francisco I. Madero por la avenida del mismo nombre, hacia el Zócalo, aunque previamente develó la placa conmemorativa de, 113 aniversario en el Palacio de Bellas Artes, con una representación del hecho en la Plancha del Zócalo capitalino