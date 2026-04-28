A un día de terminar el periodo de sesiones en San Lázaro PAN propone reforma electoral

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso una reforma electoral constitucional que prohíbe explícitamente la infiltración de dinero ilícito en las campañas, el uso electoral de programas sociales y la sobrerrepresentación legislativa.

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¿Qué plantea la iniciativa de reforma electoral?

El vocero del grupo parlamentario blanquiazul, Federico Döring, subió a tribuna para fundamentar su iniciativa que busca garantizar equidad, legalidad y respeto pleno a la voluntad ciudadana.

Explicó que su propuesta pretende cerrar el paso al financiamiento ilegal, evitar el uso del aparato gubernamental con fines electorales y asegurar una representación auténtica en el Congreso.

Por ejemplo, el partido que se financie con dinero ilegal, perderá su registro, queda prohibido el uso de recursos públicos en campañas, así como cualquier mecanismo de compra, coacción o inducción del voto, o aportaciones forzadas.

#Boletín



Blindar la democracia no es discurso, es acción:



❌Que se prohíba el dinero ilícito en elecciones

❌Que el gobierno deje de usar programas sociales para influir en el voto

❌Que se acaben las mayorías artificiales.



Que tu voto valga lo mismo. #BlindarLaDemocracia pic.twitter.com/4Pw3x9t3lD — Diputados PAN (@diputadospan) April 28, 2026

Federico Döring adornó su discurso con toda una narrativa de presuntos vínculos del gobierno y de Morena con el crimen organizado, pero se refirió también al contenido de la iniciativa panista.

“Cancelar el registro de los partidos políticos que postulan a delincuentes a los cargos de elección popular y queremos democracia sin narco política electoral, no más narcos del bienestar emboscado como demócratas en Morena. Queremos que se castigue el dinero mal habido en todas las facetas, comunicación gubernamental neutra, los programas sociales los pagamos todos, no los regala el Gobierno de la República”. — Federico Döring, vocero del Grupo Parlamentario del PAN

¿Cómo se busca evitar el uso político de programas sociales?

El vocero de la bancada del PAN subrayó que su iniciativa plantea blindar los programas sociales sin que vayan acompañados de elementos de promoción personalizada ni referencias partidistas. Queda prohibido el uso de colores, símbolos o estructuras políticas en la entrega de apoyos, así como cualquier intento de condicionarlos con fines electorales.

“Que en los tres niveles de gobierno quienes promueven los programas sociales no tengan distintivos partidistas y que la comunicación social del gobierno sea abiertamente neutra. Y que no tiene que llegar ningún mapache del bienestar a condicionar el beneficio de los programas sociales a cambio del voto por los narcos del bienestar. Vamos a ver si están del lado de la democracia o como están en Chihuahua del lado del narco”. — Federico Döring, vocero del Grupo Parlamentario del PAN

¿Qué cambios propone sobre la representación en el Congreso?

La propuesta impulsada también por el líder de la diputación panista José Elías Lixa, plantea eliminar toda sobrerrepresentación legislativa y que la integración del Congreso corresponda de manera directa al porcentaje real de votación obtenido por cada fuerza política.

Que ningún partido o coalición podrá superar el límite constitucional de 300 diputaciones, garantizando que cada voto tenga el mismo valor, sin mayorías artificiales.

Federico Döring insistió que la propuesta del PAN reafirma su compromiso con elecciones limpias, reglas justas y una democracia donde la voluntad ciudadana se respete sin presiones ni distorsiones.

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