El PT no romperá su alianza con Morena

El diputado y líder de la bancada del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval aseguró que a pesar de la controversia por Rocha Moya, PT continúa con Morena.

La alianza Morena-PT se mantendrá pese al desprestigio que causa en Morena el presunto vínculo del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, el PT mantendrá su alianza con el partido guinda y el Verde, porque la acusación de una fiscalía estadunidense tiene más tintes políticos que jurídicos, así lo consideró el líder de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval Flores.

Aseguró que la coalición Sigamos Haciendo Historia se encuentra firme y sólida apoyando a la presidenta Sheinbaum y a la nueva dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, y confió en mantener la mayoría de posiciones políticas en los comicios del 2027.

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Postura del PT ante señalamientos

“Nosotros nos mantenemos firmes en la unidad de la coalición Sigamos Haciendo Historia y no hay duda que vamos a repetir la correlación de fuerzas que tenemos ahora y es probable que, hasta la ampliemos. Le damos la bienvenida a Ariadna Montiel y con ella vamos a trabajar bien como lo estamos haciendo con Citlalli, para trabajar en la lucha por la unidad y también para que no se nos cuele personalidades como candidatas y candidatos que tengan mala reputación o que anden en malos pasos”.

El diputado petista, señaló que el señalamiento contra Rocha Moya forma parte de una estrategia de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos y no aporta ninguna prueba contra el mandatario con licencia y recordó que el que acusa tiene que probar.

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Impacto político y relación internacional

Y que en todo caso, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos debería también solicitar licencia dado que está siendo investigada por la FGR de haber permitido a agentes extranjeros operar ilegalmente en México en contubernio con autoridades de dicha entidad.

“No haya nada comprobado, ahorita eso tiene más carga política que de justicia, ahí coincido totalmente con la Presidenta de la República de que sea verdad, justicia y soberanía, porque no nos están demostrando nada, solo hay una petición y acusación y nos parece correcto la decisión del gobernador Rocha de pedir licencia. Debería hacer lo mismo la gobernadora de Chihuahua, está claro que ella tiene acuerdo con agencias y gobiernos extranjeros.

Cuestionado si este conflicto con una fiscalía estadunidense podría en riesgo las negociaciones del T-MEC, el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados consideró que los temas van en distintas cuerdas y que tanto a Estados Unidos como a México y Canadá les conviene mantener el tratado comercial dado que beneficia a las economías de los tres países. La alianza Morena PT se mantiene como eje político rumbo a próximos procesos electorales.

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