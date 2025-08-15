Impulsará PAN en Cámara de Diputados reforma electoral que elimine sobrerrepresentación y garantice pluralidad

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados pugnará por una reforma electoral PAN que garantice la pluralidad y reglas justas de competencia democrática, adelantó la legisladora federal Noemí Luna.

Advirtió que la oposición defenderá la democracia en México, ante lo que calificó como un intento de Morena de confeccionarse “un traje a la medida” para perpetuarse en el poder. Consideró inverosímil que, por primera vez en la historia, una reforma electoral provenga del Ejecutivo, ya que normalmente los cambios en esta materia surgen desde la oposición después de un proceso comicial para corregir fallas y fortalecer la democracia.

Críticas a la iniciativa presidencial

La vicecoordinadora del PAN lamentó que la propuesta venga “del propio régimen que busca vengarse de los órganos electorales, como ya lo hizo con el Poder Judicial”. Añadió que la reforma se presenta en un momento en que Morena cuenta con mayoría calificada gracias a una “sobrerrepresentación artificial” en el Congreso y en legislaturas estatales, lo que facilitaría su aprobación.

Propuestas del PAN

En el debate de la iniciativa presidencial, el PAN mantendrá su propuesta de eliminar la sobrerrepresentación, promover el voto electrónico, implementar la segunda vuelta electoral, establecer reglas que garanticen la representación de diversas fuerzas políticas y sociales, y asegurar que la oposición sea escuchada.

AHZ

