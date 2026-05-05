Mx - EU amenaza a Irán con “fuego devastador” y militariza el estrecho de Ormuz para proteger buques comerciales (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

La tensión en Medio Oriente subió de tono este 5 de mayo luego de que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que responderá con “fuego devastador” si Irán ataca embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. La advertencia, retomada por medios internacionales, representa una vuelta al punto crítico por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

El mensaje llega en medio de reportes de amenazas y hostigamiento a barcos mercantes en la zona. Washington busca frenar cualquier intento de bloqueo o ataque directo que afecte el comercio internacional, especialmente el suministro energético hacia Europa y Asia. La escalada se da en un contexto de alta fricción regional que involucra también a Israel.

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Pentágono despliega protección armada a barcos en Ormuz

El Pentágono confirmó que buques comerciales serán escoltados con respaldo militar al cruzar el estrecho. La medida implica un aumento en la presencia naval de Estados Unidos, con operaciones enfocadas en garantizar la libre navegación y disuadir ataques.

Escoltas militares a buques de carga

Refuerzo de la presencia naval en la zona

Respuesta inmediata ante agresiones

Esta estrategia busca blindar una ruta importante para el comercio global. Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es paso obligado para exportaciones de crudo de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

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Ormuz: el punto de quiebre que puede escalar el conflicto

El estrecho de Ormuz ha sido históricamente un punto de presión geopolítica para Irán, que ha amenazado en distintas ocasiones con bloquear el paso en respuesta a sanciones o presiones occidentales. Controlar o desestabilizar esta vía implica impacto directo en los mercados energéticos y en la economía global.

La militarización actual eleva el riesgo de un choque directo entre fuerzas iraníes y estadounidenses. Un solo incidente con barcos comerciales podría detonar una respuesta inmediata y ampliar el conflicto en la región. Por ahora, la prioridad de Washington es clara: mantener abierto el flujo marítimo y evitar que la crisis escale a un enfrentamiento mayor.