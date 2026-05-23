Selección de Futbol de Irán se concentrará en México y no en EE.UU.

La Selección de Futbol de Irán se concentrará en Tijuana, México, y no en Tucson, Arizona, con el aval de la FIFA.

Con el aval de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) la Selección de Futbol de Irán que tenía previsto establecer su concentración en Tucson, Arizona en Estados Unidos, dio a conocer el cambio de la ubicación de sus entrenamientos durante el Mundial 2026 a Tijuana en México, lo que podría remediar su problema de visado para ingresar a territorio estadounidense a enfrentar sus partidos.

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El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj declaró en un video compartido por la agencia de prensa de Irán Fars, que:

“Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA... nuestra solicitud ha sido aceptada… estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico”.

Con esta decisión, dijo “el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”.

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La selección Iraní se encuentra en el Grupo G y disputará su primer partido contra Nueva Zelanda en Los Ángeles y contra Bélgica el 21 de junio y cerrar la fase en Seattle el 26 de junio enfrentando a la Selección de Egipto.

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Cabe recordar que desde 1980 con la situación de rehenes en Therán, Irán no mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de ahí la preocupación de los seleccionados para su participación en la Copa Mundial de este año en los que sus partidos de la primera fase los jugará en Estados Unidos.

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