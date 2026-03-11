Se cumplen 6 años de la pandemia de COVID-19: así fue el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS dio el anuncio que cambió la historia

Se cumplen 6 años de la pandemia de COVID-19: así fue el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS cambió la historia / RUBEN BONILLA GONZALO

A seis años del COVID-19: el día que la OMS declaró la pandemia que cambió al mundo

El 11 de marzo de 2020 quedó marcado como una de las fechas más determinantes del siglo XXI. Ese día, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia global, tras propagarse con rapidez por decenas de países.

La decisión llegó cuando el virus ya circulaba en más de 100 naciones y los sistemas de salud comenzaban a mostrar señales de saturación. A partir de ese momento, el planeta entró en una etapa inédita de confinamientos, restricciones de movilidad y crisis sanitaria que marcaría la vida de millones de personas.

Seis años después, el impacto del virus SARS-CoV-2 sigue siendo objeto de análisis en gobiernos, universidades y organismos internacionales.

El anuncio que encendió las alertas globales

El encargado de comunicar la declaratoria fue el entonces director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió que el mundo enfrentaba una propagación acelerada del virus y una situación sanitaria sin precedentes recientes.

Hasta ese momento, el nuevo coronavirus, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, había provocado miles de contagios y muertes en Asia y Europa.

La declaratoria de pandemia no significaba que la enfermedad fuera necesariamente más letal, sino que el virus ya se estaba propagando de forma sostenida entre distintos continentes.

Tras el anuncio comenzaron medidas que, hasta ese momento, parecían impensables:

cierres de fronteras

confinamientos masivos

suspensión de vuelos internacionales

cancelación de eventos deportivos y culturales

escuelas y oficinas cerradas.

La crisis sanitaria que marcó a toda una generación

La pandemia provocó una disrupción global sin precedentes en tiempos recientes.

De acuerdo con estimaciones internacionales basadas en exceso de mortalidad, el COVID-19 habría causado más de 15 millones de muertes en el mundo entre 2020 y 2023.

Además del impacto sanitario, la emergencia provocó una fuerte sacudida económica global, considerada la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, numerosos sistemas hospitalarios en distintos países enfrentaron momentos críticos, con hospitales saturados y personal médico al límite.

La pandemia también dejó transformaciones profundas en la vida cotidiana, modificando la manera en que millones de personas trabajan, estudian y se relacionan. A partir de entonces, prácticas como la digitalización acelerada, el trabajo remoto y la telemedicina pasaron de ser alternativas emergentes a convertirse en herramientas habituales en distintos sectores de la sociedad.

El caso de México durante la pandemia

En México, la emergencia sanitaria dejó cifras que siguen siendo motivo de análisis.

El primer caso confirmado de COVID-19 en el país se registró el 27 de febrero de 2020, mientras que semanas después el gobierno declaró la emergencia sanitaria.

Las cifras oficiales registran más de 333 mil muertes, aunque diversos análisis basados en exceso de mortalidad elevan la estimación a más de medio millón de fallecimientos relacionados directa o indirectamente con el virus.

Durante los momentos más críticos de la pandemia se implementaron medidas como:

confinamientos parciales

cierre temporal de actividades económicas

campañas masivas de vacunación.

El fin de la emergencia, pero no del virus

Aunque el impacto más severo quedó atrás, el COVID-19 no ha desaparecido.

En mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria internacional, el nivel máximo de alerta que se mantenía desde 2020.

Sin embargo, el virus sigue circulando y se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, similar a otras enfermedades respiratorias.

Las preguntas que siguen abiertas seis años después

A seis años de la declaratoria de pandemia, el mundo continúa evaluando lo ocurrido y las lecciones aprendidas.

Entre los temas que siguen generando debate destacan:

la preparación global ante futuras pandemias

el fortalecimiento de sistemas de salud

la cooperación internacional en ciencia y vacunas

el origen del virus y su propagación inicial.

Lo cierto es que el 11 de marzo de 2020 marcó un antes y un después en la historia reciente. Para millones de personas, ese fue el día en que el mundo cambió de forma abrupta y definitiva.