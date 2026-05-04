Sismo 4 de mayo 2026: ¿Por qué no sonó la alerta sísmica en los celulares y cómo configurarla?

Hoy lunes 4 de mayo de 2026, sonó la alerta sísmica en la capital y otros estados de México debido a un sismo proveniente de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Según el Gobierno de México, la magnitud preliminar fue de 5.6 al Noroeste de la entidad mencionada.

Y si no sonó tu alerta sísmica en el celular, te dejamos el por qué y cómo configurarla para que las próximas veces, sí suene y no te agarre desprevenido o desprevenida.

¿Por qué la alerta sísmica no sonó en los celulares?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil hay varios factores que influyen para que la alerta sísmica no suene en los celulares, por ejemplo:

Cobertura y señal:El celular debe estar conectado a una red móvil (2G, 3G, 4G o 5G). Si no hay señal en ese momento, el mensaje no llega

Configuración o sistema del equipo: El dispositivo debe estar encendido, tener el sistema operativo actualizado y no tener modificaciones en el software

Alcance del sistema: Aunque el sistema puede llegar a millones de personas, no cubre el 100% del país

Pruebas y ajustes técnicos: Autoridades han reconocido que el sistema aún sigue en proceso de mejora, por lo que pueden presentarse fallas o diferencias entre dispositivos

Es importante mencionar que la alerta sísmica no debe sonar siempre, pues solo se activa en zonas donde el sismo puede generar riesgo, variando dependiendo del tipo de evento o simulacro. Esto no sustituye a los altavoces, sino que es un complemento.

Aunado a esto, el Gobierno de México informó a través de sus redes sociales lo siguiente:

Mx - La alerta sísmica no sonó en ciertos celulares debido a mantenimiento Ampliar

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¿Por qué en otros celulares sí sonó la alerta sísmica?

La única aplicación que sonó en celulares fue SASSLA. La aplicación especializada en registrar sismos de cualquier magnitud, sin embargo, en celulares que no tienen esta app, pudo no haber sonado.

Esto es debido a las mejoras que están presentando las autoridades del Gobierno de México, aunque la información sigue en desarrollo por cualquier cosa que mencionen o hagan comunicado.

¿Qué recomendaciones seguir para configurar la alerta sísmica en dispositivos celulares?

Las autoridades gubernamentales recomiendan y piden a la población, mantenerse atentos y atentas en cualquier momento que se pueda presentar un sismo, sea la magnitud que sea. Asimismo, puedes seguir estos pasos para que no te agarre por sorpresa y cuidar de ti y los tuyos:

Mantener el celular encendido y actualizado

No desactivar alertas del sistema

Participar en simulacros para probar la recepción