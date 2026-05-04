Sismo hoy 4 de mayo: Suena alerta sísmica en la Ciudad de México

La alerta sísmica se activó la mañana de este 4 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, tras registrarse un movimiento telúrico con epicentro en la costa del Pacífico. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud preliminar de 6 y fue localizado en la región de Oaxaca.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/2026 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

El movimiento fue percibido en distintas alcaldías de la CDMX, lo que provocó evacuaciones preventivas en edificios, oficinas y viviendas. Usuarios en redes sociales reportaron que la alerta sonó con varios segundos de anticipación, permitiendo a la población resguardarse.

Tras el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil a nivel nacional. A través de un mensaje en X, señaló que se mantiene comunicación con autoridades locales para evaluar posibles afectaciones y reiteró el llamado a la calma.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

En la capital, el Gobierno de la Ciudad de México indicó que se realizaron recorridos de supervisión en distintos puntos estratégicos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que, hasta el momento, no se reportan daños estructurales graves ni personas lesionadas.

El sistema de transporte público, incluido el Metro, aplicó protocolos de revisión en vías e instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios antes de reanudar operaciones normales.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, revisar posibles afectaciones en sus inmuebles y evitar difundir información no verificada.

El sismo de este 4 de mayo volvió a poner a prueba los sistemas de alerta y respuesta en la Ciudad de México, destacando la importancia de la prevención y la cultura de protección civil ante este tipo de fenómenos naturales.