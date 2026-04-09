Simulacros Nacionales 2026: Fecha del primer ejercicio por sismo en mayo, horario e hipótesis

El Primer Simulacro Nacional está programado para el miércoles 6 de mayo, mientras que el segundo será el sábado 19 de septiembre.

Las autoridades de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil revelaron el calendario de actividades preventivas para este año, con el fin de que nos ajustemos a sus protocolos de seguridad. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió que se realizarán dos ejercicios masivos y, para que estés preparado y no te tome por sorpresa, checa todo sobre los Simulacros Nacionales 2026, la fecha del primer ejercicio por sismo en mayo, horario e hipótesis.

¿Cuáles son las fechas de los simulacros en 2026?

Las fechas de simulacros nacionales 2026 están divididas para cubrir ambos semestres del año de la siguiente manera:

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo de 2026 .

se llevará a cabo el . El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026.

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¿Cuándo es el primer simulacro nacional?

El primer simulacro nacional 2026 es el miércoles 6 de mayo y la alerta se activará en punto de las 11:00 horas. La alerta sísmica sonará a través de los altavoces del C5 y también por medio del Cell Broadcast.

¿Cuál es la hipótesis del Primer simulacro Nacional 2026?

La hipótesis del primer simulacro nacional 2026 plantea un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, específicamente a 55 km al Noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad de 18 km.

Este escenario simulado afectaría principalmente a:

Acapulco, Petatlán, Zihuatanejo y Chilpancingo.

Ciudad de México.

Cuernavaca.

Morelia.

Puebla.

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