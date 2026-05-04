¿Por qué no puedes olvidar a tu ex? La neurociencia explica el “duelo eterno”

MX- Estudios de neuroimagen revelan que el rechazo amoroso activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico / Getty Images

¿Han pasado años y sigues despertando con esa persona en la mente? Antes de que te juzgues o creas que te falta “fuerza de voluntad”, tienes que saber algo: no es debilidad, es biología.

Martha Debayle recibió en cabina al Dr. Pablo León, especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría, para entender por qué el cerebro se aferra a los vínculos del pasado y por qué el “contacto cero” no es un capricho, sino una necesidad neuronal.

El cerebro no entiende de despedidas

Culturalmente, nos han enseñado que el duelo amoroso se cura con “echarle ganas”. Sin embargo, el Dr. León explica que el apego romántico funciona como un sistema de supervivencia. Para tu cerebro, esa persona no era solo “un novio o novia”, era una figura de regulación emocional que calmaba tu ansiedad y reducía tu estrés.

Cuando la relación termina, el cerebro experimenta algo similar a un síndrome de abstinencia. No es solo tristeza; es una desorganización de circuitos químicos (dopamina y oxitocina) que te hacían sentir seguro.

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¿Por qué duele tanto?

Estudios de neuroimagen revelan que el rechazo amoroso activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Por eso, una ruptura puede causar:

Insomnio y agotamiento.

Pérdida de apetito.

Pensamientos intrusivos y conductas compulsivas (como el stalkeo).

El mito de los “reemplazos”

¿Un clavo saca a otro clavo? La ciencia dice que no. Tener una nueva pareja no borra las huellas neuronales de la anterior. Cada relación crea un “mapa emocional” único en el hipocampo y la corteza prefrontal. Puedes amar a alguien nuevo y, aun así, seguir procesando el vínculo anterior. Superar no es olvidar, es dejar de necesitar al otro para estar en equilibrio.

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5 Claves para ayudar a tu cerebro a soltar

Corta los estímulos: El contacto cero reduce la reactivación de los circuitos de apego. Adiós a la idealización: Tu memoria te engaña recordando solo lo bueno. Haz una lista de lo que NO funcionaba. Recupera tu “Yo”: Reconstruye tus propios hobbies y rutinas. Necesitas enseñarle a tu cerebro que puede sobrevivir solo. Regula tu sistema nervioso: Ejercicio, buen sueño y terapia son fundamentales para bajar los niveles de cortisol (la hormona del estrés). Acepta que el proceso no es lineal: Habrá días buenos y recaídas. No es un retroceso, es tu memoria emocional reorganizándose.

Martha Debayle | ¿Por qué no puedes olvidar a tu ex? La neurociencia tiene la respuesta y Pablo León viene a explicarlo Mostrar Opciones Play/Pause 33:54 Cerrar Descargar

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