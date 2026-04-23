Higiene en hoteles: Las 14 cosas que nunca deberías tocar

El International Journal of Contemporary Hospitality Management (difundido por la BBC), sobre la limpieza en la hotelería se basa en la estética y el olfato, no en la microbiología. / Getty Images

Cuando entramos a una habitación de hotel, el olor a “limpio” y las sábanas estiradas nos dan una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la ciencia tiene otros datos. Martha Debayle en W Radio desmenuza un reciente estudio del International Journal of Contemporary Hospitality Management (difundido por la BBC), sobre la limpieza en la hotelería se basa en la estética y el olfato, no en la microbiología.

Incluso en hoteles de cinco estrellas, la higiene profunda suele sacrificarse para mantener los márgenes de ganancia. Aquí te revelamos los focos de infección invisibles que deberías evitar o desinfectar antes de usar.

Los focos de infección más comunes

1. El control remoto de la TV

Es, estadísticamente, el objeto más sucio. Muchos hoteles desinfectan el baño con rigor, pero olvidan el mando. Estudios han detectado niveles alarmantes de E. coli en su superficie.

Tip de viajero: Guárdalo en una bolsa de plástico transparente para usarlo sin tocarlo.

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2. Vasos de vidrio sin empaque

Si el vaso no viene sellado, duda. A menudo, el personal los enjuaga rápidamente en el lavabo o, peor aún, los seca con la misma toalla con la que limpiaron otras superficies de la habitación.

3. La colcha o cubrecama decorativo

A diferencia de las sábanas, estas piezas pesadas se lavan con mucha menor frecuencia (a veces pasan semanas entre lavados). Son imanes para el polvo, ácaros y restos biológicos de huéspedes anteriores.

4. El teléfono de la habitación

El auricular es un reservorio de bacterias provenientes de manos y rostros. Se estima que puede estar más contaminado que el propio inodoro, ya que rara vez se limpia entre estancias.

5. Los interruptores de luz

Están entre los cinco objetos más tocados, pero casi nunca reciben una desinfección profunda. Cada vez que apagas la luz, podrías estar recolectando microorganismos de docenas de personas previas.

Higiene en el baño y servicios adicionales

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Lo que tus ojos no ven: Suelo y aire

Alfombras y tapetes: Son imposibles de esterilizar. Acumulan más bacterias por centímetro cuadrado que muchas superficies del baño. Nunca camines descalzo.

Aire acondicionado: Si los filtros no tienen mantenimiento, el sistema dispersa ácaros y microorganismos que afectan la calidad del sueño y pueden disparar alergias.

Almohadas: A veces solo se cambia la funda, dejando el relleno (que acumula sudor y ácaros) intacto por meses.

Recomendaciones finales para tu estancia

Antes de desempacar, realiza una inspección rápida. Revisa los cajones y armarios, ya que es común encontrar objetos olvidados o suciedad acumulada de semanas.

Recuerda: que una habitación sea cara no garantiza que sea estéril. En tu próximo viaje, un paquete de toallitas desinfectantes será tu mejor aliado para limpiar los puntos críticos de contacto.

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