¿Por qué se rompe la relación entre hermanos? Las causas del distanciamiento

MX- Romper con un hermano genera un tipo de dolor particular llamado duelo ambiguo / Getty Images

La relación entre hermanos es, para muchos, la más larga de la vida y un pilar fundamental de nuestra identidad. Sin embargo, lo que debería ser una red de apoyo incondicional, a veces se convierte en una fuente de tensión, silencio o ruptura total. Martha Debayle conversó en W Radio con Marcela Escalera, Psicóloga Clínica y Directora del Instituto Neufeld Español, sobre por qué ocurre el distanciamiento y cómo afecta nuestra salud mental perder a quien comparte nuestra historia.

1. El vínculo más largo: Un espejo emocional

A diferencia de los padres o las parejas, los hermanos nos acompañan en casi todas las etapas de la vida. Comparten nuestro ADN, nuestro pasado y nuestro contexto emocional.

Espejos sociales: Desde la infancia, los hermanos moldean nuestra autoestima y nos asignan roles (el “exitoso”, el “rebelde”, la “víctima”).

Impacto estructural: Una relación sana es un escudo contra el estrés; una conflictiva, amplifica la ansiedad y las heridas no resueltas.

2. Las causas del “No Contacto”: ¿Por qué dejamos de hablarnos?

El distanciamiento rara vez ocurre por un evento aislado; suele ser el resultado de una acumulación de años de fricción. Las razones principales incluyen:

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Favoritismo parental: Cuando un hijo es el “preferido”, se siembra un resentimiento crónico que erosiona el vínculo desde la niñez.

Diferencias en la adultez: Divergencias en valores, ideologías o estilos de vida que vuelven la convivencia insostenible.

Conflictos logísticos: Disputas por herencias, cuidados de padres ancianos o decisiones médicas que activan luchas de control.

Mecanismo de defensa: Ante el abuso emocional, la manipulación o la violencia, el “no contacto” surge como la única vía para preservar la paz mental.

3. El Duelo ambiguo: Perder a alguien que sigue vivo

Romper con un hermano genera un tipo de dolor particular llamado duelo ambiguo. Es una pérdida sin cierre: la persona está físicamente presente en el mundo, pero ausente en tu vida.

La trampa de la esperanza: Se oscila entre el deseo de reconciliación y la realidad de la ruptura, lo que impide procesar la pérdida.

Sin rituales sociales: A diferencia de una muerte, aquí no hay funerales ni apoyo social claro, lo que suele rodear la situación de culpa y vergüenza .

. Alteración de la narrativa: Al perder a un hermano, pierdes a un testigo de tu infancia, lo que puede fracturar tu sentido de pertenencia.

4. El efecto dominó en la familia

La ruptura entre dos hermanos nunca es un evento aislado; afecta a todo el sistema familiar:

Creación de bandos: Los padres o los demás hermanos se ven obligados a “elegir”, generando alianzas y tensiones. Triangulación: Se involucra a terceros para enviar mensajes o mediar, lo que complica aún más el conflicto original. Silencio sistémico: Muchas familias optan por no tocar el tema, creando una atmósfera de “tensión latente” en cada reunión o evento importante.

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5. ¿Es posible reparar o es mejor el adiós?

En una cultura que hoy prioriza los límites personales, el fenómeno del no contact ha crecido. Marcela Escalera nos invita a reflexionar:

Límite terapéutico: El distanciamiento es válido y necesario cuando la relación implica un daño sostenido y agotamiento emocional.

¿Evitación o solución?: En conflictos menos severos, el “no contacto” puede ser una forma de evitar el trabajo difícil de la comunicación y la reparación. Antes de la ruptura definitiva, herramientas como la terapia o la comunicación estructurada pueden ofrecer una vía de salida.

Martha Debayle | Hermanos que no se hablan: ¿Autoprotección o herida familiar abierta? Mostrar Opciones Play/Pause 28:04 Cerrar Descargar

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