¿Por qué se rompe la relación entre hermanos? Las causas del distanciamiento
¿Es posible hacer el duelo por alguien que sigue vivo? Compartir el ADN no siempre garantiza la paz. Hoy con Marcela Escalera, desmenuzamos las causas detrás de la ruptura entre hermanos.
La relación entre hermanos es, para muchos, la más larga de la vida y un pilar fundamental de nuestra identidad. Sin embargo, lo que debería ser una red de apoyo incondicional, a veces se convierte en una fuente de tensión, silencio o ruptura total. Martha Debayle conversó en W Radio con Marcela Escalera, Psicóloga Clínica y Directora del Instituto Neufeld Español, sobre por qué ocurre el distanciamiento y cómo afecta nuestra salud mental perder a quien comparte nuestra historia.
1. El vínculo más largo: Un espejo emocional
A diferencia de los padres o las parejas, los hermanos nos acompañan en casi todas las etapas de la vida. Comparten nuestro ADN, nuestro pasado y nuestro contexto emocional.
- Espejos sociales: Desde la infancia, los hermanos moldean nuestra autoestima y nos asignan roles (el “exitoso”, el “rebelde”, la “víctima”).
- Impacto estructural: Una relación sana es un escudo contra el estrés; una conflictiva, amplifica la ansiedad y las heridas no resueltas.
2. Las causas del “No Contacto”: ¿Por qué dejamos de hablarnos?
El distanciamiento rara vez ocurre por un evento aislado; suele ser el resultado de una acumulación de años de fricción. Las razones principales incluyen:
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- Favoritismo parental: Cuando un hijo es el “preferido”, se siembra un resentimiento crónico que erosiona el vínculo desde la niñez.
- Diferencias en la adultez: Divergencias en valores, ideologías o estilos de vida que vuelven la convivencia insostenible.
- Conflictos logísticos: Disputas por herencias, cuidados de padres ancianos o decisiones médicas que activan luchas de control.
- Mecanismo de defensa: Ante el abuso emocional, la manipulación o la violencia, el “no contacto” surge como la única vía para preservar la paz mental.
3. El Duelo ambiguo: Perder a alguien que sigue vivo
Romper con un hermano genera un tipo de dolor particular llamado duelo ambiguo. Es una pérdida sin cierre: la persona está físicamente presente en el mundo, pero ausente en tu vida.
- La trampa de la esperanza: Se oscila entre el deseo de reconciliación y la realidad de la ruptura, lo que impide procesar la pérdida.
- Sin rituales sociales: A diferencia de una muerte, aquí no hay funerales ni apoyo social claro, lo que suele rodear la situación de culpa y vergüenza.
- Alteración de la narrativa: Al perder a un hermano, pierdes a un testigo de tu infancia, lo que puede fracturar tu sentido de pertenencia.
4. El efecto dominó en la familia
La ruptura entre dos hermanos nunca es un evento aislado; afecta a todo el sistema familiar:
- Creación de bandos: Los padres o los demás hermanos se ven obligados a “elegir”, generando alianzas y tensiones.
- Triangulación: Se involucra a terceros para enviar mensajes o mediar, lo que complica aún más el conflicto original.
- Silencio sistémico: Muchas familias optan por no tocar el tema, creando una atmósfera de “tensión latente” en cada reunión o evento importante.
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5. ¿Es posible reparar o es mejor el adiós?
En una cultura que hoy prioriza los límites personales, el fenómeno del no contact ha crecido. Marcela Escalera nos invita a reflexionar:
- Límite terapéutico: El distanciamiento es válido y necesario cuando la relación implica un daño sostenido y agotamiento emocional.
- ¿Evitación o solución?: En conflictos menos severos, el “no contacto” puede ser una forma de evitar el trabajo difícil de la comunicación y la reparación. Antes de la ruptura definitiva, herramientas como la terapia o la comunicación estructurada pueden ofrecer una vía de salida.
Martha Debayle | Hermanos que no se hablan: ¿Autoprotección o herida familiar abierta?
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