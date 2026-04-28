¿Traidora o estratega? La verdadera historia de La Malinche que no te contaron

Javier Ibarra rompe los mitos sobre Malintzin en W Radio. Descubre por qué no fue traidora, sino la estratega que cambió la historia de México. / Getty Images

¿Fue realmente la “traidora” de México o la estratega más brillante de su tiempo? En entrevista para W Radio con Martha Debayle, el productor y autor Javier Ibarra presenta su libro “Narrativa de una conquista entre Malintzin y Hernán”, una obra que rompe los mitos sobre La Malinche y nos revela a una mujer de origen noble, con una inteligencia política superior, que cambió el destino de un continente.

1. El origen prohibido: No nació esclava, nació para liderar

Contrario a la creencia popular, Malintzin no era “una indígena cualquiera”. Nació entre 1501 y 1504 en la región de Coatzacoalcos en una familia de caciques. Creció con privilegios y educación, lo que explica su capacidad para negociar al más alto nivel. Su caída en la esclavitud a los 9 años fue un giro trágico, pero no borró su preparación como líder.

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2. Los 4 nombres de una misma mujer

Para entender a este personaje, hay que entender sus nombres, pues cada uno marca una etapa de su metamorfosis:

Malinalli: Su esencia original en náhuatl.

Su esencia original en náhuatl. Malintzin: El reconocimiento a su estatus (forma reverencial).

El reconocimiento a su estatus (forma reverencial). Marina / Doña Marina: Su identidad tras el bautizo cristiano.

Su identidad tras el bautizo cristiano. Malinche: Una deformación española. Dato curioso: Originalmente, este nombre se refería a Cortés, porque él hablaba a través de ella.

3. El “Sistema Operativo” de la Conquista

Cuando Malintzin conoció a Cortés tras la Batalla de Centla, fue entregada como un “regalo”. Sin embargo, su dominio del náhuatl y el maya la convirtió en el puente indispensable. No era solo una traductora; era una analista de riesgos. Ella:

Interpretaba intenciones ocultas.

Detectaba mentiras de los emisarios mexicas.

Negociaba alianzas clave con pueblos hartos del tributo azteca. Sin Malintzin, no habría existido la estrategia política que permitió la caída de Tenochtitlan.

4. ¿Traidora o sobreviviente?

El concepto de “traición” es una construcción posterior. Para Malintzin, no existía una “nación mexicana” a la cual traicionar; ella era una mujer que usó su inteligencia para sobrevivir en un mundo donde no tenía poder formal.

“La historia la escribieron los vencedores y luego el nacionalismo necesitó un villano. Es más fácil culpar a una mujer que entender la complejidad de la guerra entre pueblos indígenas”, señala Ibarra.

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5. El final de la estratega

Tras la caída del imperio mexica, Malintzin tuvo a Martín Cortés, uno de los primeros mestizos de la historia. Sin embargo, una vez que dejó de ser “útil” para los fines de la corona, fue desplazada del centro del poder y casada con Juan Jaramillo. Fue el inicio de su desaparición de los registros oficiales, hasta convertirse en el mito incómodo que es hoy.

Martha Debayle | Malintzin y Hernán Cortés: La mente maestra detrás de la caída de Tenochtitlan Mostrar Opciones Play/Pause 40:44 Cerrar Descargar

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