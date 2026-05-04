Ni AMLO ni cónclave: Sheinbaum aclara qué pasó realmente en su visita a Chiapas

Se había especulado que Claudia Sheinbaum se había reunido con el ex presidente AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la gira que realizó a Palenque, Chiapas, donde agendó una asamblea informativa acerca de la beca “Getrudis Sánchez”.

Claudia Sheinbaum, durante la asamblea informativa de la beca "Gertrudis Bocanegra" Ampliar

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¿Qué actividades realizó en Palenque?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta explicó que también revisó los resultados del paso del Tren Maya y el Tren Interoceánico, por lo que negó que fuera a recibir línea por parte de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con quien no tuvo acercamiento en la entidad.

“¿Por qué fui a Palenque? Ya lo teníamos programado, porque las giras las programamos. Porque es una obra muy importante, la unión del Interoceánico con el Maya se dio hace unas semanas... Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador. No tendría nada de malo. Ah, no, pero no me reuní“. —

“Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad. O sea, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”.

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¿Hubo reunión política durante la visita?

Con risas también negó que se diera “cónclave de Morena” por reunirse con la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ello después que se difundiera una imagen donde se les ve en un restaurante.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la asamblea informativa de la beca "Gertrudis Bocanegra" ante la presencia de decenas de estudiantes. Ampliar

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¿Qué explicó sobre el encuentro con funcionarios?

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que la funcionaría tenía pendientes por tratar con ella por lo que se encontraron en el hotel del Tren Maya tras manifestar que tenía una semana complicada para atenderla.

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