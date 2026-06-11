“Mi lucha es buscar a mi hijo, no pelear con aficionados”: Ceci Flores rompe el silencio tras amenazas por el Mundial

La madre buscadora sonorense Ceci Flores lamentó la polarización y los mensajes de odio que recibió durante la jornada de inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de las manifestaciones hechas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

¿Por qué deslindó Ceci Flores a su colectivo de las agresiones en Tlalpan?

A través de un video y un mensaje difundido en redes sociales, Flores expresó su preocupación por la forma en que algunas personas reaccionaron ante las protestas relacionadas con la exigencia de verdad y justicia para las víctimas de desaparición en México.

“Lamento enormemente que la gente se fanatice de tal manera y no se dé cuenta en realidad de las personas que participaron en esos lugares, que no tienen nada que ver con las madres buscadoras de Sonora, ni Jalisco, ni Sinaloa, ni México que representó”, expresó.

¿Cuál es la verdadera prioridad de las madres buscadoras durante el torneo?

La activista afirmó que durante todo el día recibió mensajes de odio y descalificaciones por parte de algunos aficionados al futbol, quienes asociaron a las madres buscadoras con las manifestaciones efectuadas en el contexto de la inauguración mundialista.

Flores apuntó que su movimiento no busca generar confrontaciones ni protagonizar conflictos políticos o sociales.

“Mi enfoque no es protagonizar ningún problema. Mi objetivo es buscar y encontrar a mi hijo Alex y a los desaparecidos que Dios ponga en mi caminar. Esa es mi lucha incansable”, sostuvo.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reiteró que el trabajo de las familias de personas desaparecidas está enfocado en la búsqueda de sus seres queridos y no en afectar celebraciones deportivas, ni generar divisiones entre la población.

Finalmente, la activista llamó a no perder de vista el fondo de la problemática de las desapariciones en México y pidió empatía hacia las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

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