¡Fiesta total! El Fan Fest del Zócalo vibró con el triunfo de México entre campamentos de la CNTE y la lluvia

A las 7:40 de la mañana la fila para ingresar al FanFest del Zócalo capitalino ya abarcaba un kilómetro, rodeando la plaza de la Constitución y hacia Avenida Pino Suárez.

Todas las calles del centro llevaban al corazón de la capital, para la inauguración del Mundial, pero antes habría que sortear los campamentos de los maestros, pues no hubo poder humano para moverlos.

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Los que llegaban en Metro, a caminar entre obras inconclusas, bultos de cemento, materiales y cubetas con mezcla en estaciones como Bellas Artes de la Línea 8.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Cómo se vivió el ambiente y la convivencia en la Plaza de la Constitución?

Los aficionados con la camiseta bien puesta, se pusieron la verde, la blanca o la negra, colores diferentes pero con una sola ilusión, ver triunfar ala selección nacional.

Los maestros que se quedaron para cuidar las carpas y las mantas se pusieron a vender playeras, gorras y llaveros del Mundial, ya que estamos aquí, se dijeron.

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Para las 11:00 de la mañana la algarabía, las trompetas, las porras, los banderines hicieron vibrar al Zócalo lleno de apasionados y aficionados nacionales y extranjeros, que llegaron de todo el país y de todo el mundo para atestiguar el inicio de la justa mundialista.

Y ahí, en el Zócalo en el corazón de la CDMX y del país, retumbó el Himno Nacional mientras en la pantalla gigante los rostros de la escuadra mexicana.

¿Cuáles fueron los goles de México y cómo afectó el clima los festejos?

Empezó el partido, no cabía ni un alfiler, y de pronto el grito de gol, cuando Julián Quiñónez anotó a los sudafricanos y para el segundo tiempo Raúl Jiménez repitió la dosis de júbilo para la afición.

Terminó el encuentro y se soltó al aguacero, sin piedad la tormenta de la tarde provocó que los aficionados corrieran para cubrirse del agua.

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Sin embargo, al grito de “la agüita no nos agüita”, regresaron a la Plaza de la Constitución para celebrar la victoria del tricolor.

Y como en todo evento no faltaron los ambulantes y los abusivos, un mototaxista quiso cobrarle casi 700 pesos a un ciudadano chino por haberlo trasladado de Reforma al Eje Central.

Así el primer día del FanFest, porque... ¡en el Zócalo cabemos todos!

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