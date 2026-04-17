Mx - El papa León XIV advierte sobre la inteligencia artificial en la guerra y lo que puede venir. (Photo by Matteo Pernaselci - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) / Vatican Pool

El papa León XIV ha advertido sobre el riesgo de la inteligencia artificial aplicada en escenarios de guerra sin un control humano suficiente, especialmente cuando estos sistemas comienzan a influir o asumir decisiones con impacto directo en la vida o la muerte.

En su mensaje, difundido por medios internacionales, León XIV señala que la IA ya no puede entenderse como una tecnología lejana o futurista, sino como una herramienta que ya está integrada en distintos ámbitos estratégicos, incluidos los militares. Esto, subraya, abre un debate urgente sobre los límites éticos de su aplicación.

El papa alertó que delegar decisiones críticas en sistemas autónomos podría incrementar la deshumanización de los conflictos armados y dificultar la responsabilidad de quienes toman las decisiones finales, en un contexto donde la velocidad tecnológica supera la capacidad de regulación.

RECOMENDADO: Llama el Papa León XIV a no permitir que la guerra y la injusticia nos paralicen

Cómo la IA puede aumentar la violencia

El papa advirtió que el uso de inteligencia artificial en sistemas militares, como drones autónomos, plataformas de defensa o herramientas de vigilancia, puede intensificar la violencia y aumentar la capacidad destructiva de los conflictos. La preocupación central radica en que estas tecnologías permiten ejecutar operaciones sin intervención directa de una persona.

En ese escenario, el riesgo no es solo técnico, sino ético. Delegar decisiones críticas a algoritmos abre la puerta a errores, sesgos o fallas que podrían tener consecuencias irreversibles. Además, la velocidad de respuesta de estos sistemas supera la capacidad humana de supervisión, lo que complica cualquier intento de control en tiempo real.

El Vaticano advierte de “Una espiral destructiva”

Durante su mensaje, el pontífice habló de una posible “espiral destructiva sin precedentes” si no se establecen límites claros al uso de la inteligencia artificial en contextos bélicos. El señalamiento apunta a un fenómeno en expansión, la incorporación progresiva de tecnologías automatizadas en estrategias militares de distintos países.

El Vaticano ha insistido en que el desarrollo tecnológico no puede avanzar desconectado de principios éticos. En este caso, la advertencia se enfoca en evitar que la guerra se convierta en un proceso cada vez más impersonal, donde la responsabilidad se diluya entre códigos, algoritmos y decisiones automatizadas.

RECOMENDADO: Papa León XIV exige alto el fuego inmediato ante el conflicto en Medio Oriente

Carrera armamentista y deshumanización del conflicto

El mensaje también apunta a una nueva fase de la carrera armamentista global. A diferencia de décadas anteriores, el foco ya no está solo en el poder de fuego, sino en la capacidad tecnológica para automatizar decisiones y optimizar operaciones militares.

Esta evolución, según el Vaticano, podría agravar la deshumanización de los conflictos. Cuando la tecnología sustituye al juicio humano, se reduce la percepción del impacto real de la guerra, lo que facilita su escalada y normaliza escenarios de violencia más complejos.

Religión, poder y narrativa en tiempos de tecnología

Otro de los puntos que abordó el papa fue el uso de discursos religiosos para justificar conflictos. Advirtió que la mezcla entre fe, política y tecnología puede amplificar narrativas de confrontación.

Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere otra dimensión con la inteligencia artificial, que también puede ser utilizada para difundir propaganda, manipular información o reforzar ideologías. La combinación de estos factores plantea un escenario donde la percepción pública puede ser tan determinante como el propio conflicto.

El debate sobre inteligencia artificial y ética

El llamado del Vaticano se suma a discusiones que ya están en marcha en organismos internacionales, donde se busca establecer regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito militar. Países y expertos han advertido sobre la urgencia de definir límites antes de que la tecnología avance más rápido que la legislación.

PUEDE INTERESARTE: Papa León responde a Trump: “No le tengo miedo” y denuncia guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán