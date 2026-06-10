Mundial 2026 en CDMX enfrenta reto logístico por marchas y movilizaciones

A menos de 20 horas de que comience el Mundial de Fútbol, la Ciudad de México se encuentra en una encrucijada logística y de seguridad, entre marchas de la CNTE y colectivos de madres buscadoras.

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¿Qué retos enfrenta la Ciudad de México antes de la inauguración del Mundial?

En entrevista para el programa “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el especialista en logística y seguridad, Carlos Seoane, lamentó que México vuelva a operar como “el país del cinco para las 12”.

A pesar de haber tenido ocho años para planificar el evento, resolver el bacheo, avanzar en las remodelaciones y prever los conflictos con los grupos sociales, todo se esté definiendo al límite del tiempo, mencionó.

Seoane comparó la tensión actual entre el gobierno y los manifestantes con una escena de película donde dos automóviles avanzan de frente a toda velocidad y ninguno parece dispuesto a dar el volantazo para evitar el choque.

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Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con Carlos Seoane, especialista en Logística y Seguridad. pic.twitter.com/eo6o05jI51 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 10, 2026

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¿Por qué distintos colectivos buscan visibilidad durante el Mundial?

Explicó que la enorme ventana de exposición internacional que ofrece la inauguración del torneo es el motivo por el cual diversos colectivos han tomado las calles; sin embargo, diferenció entre las causas justas, como la de las madres buscadoras, y lo que calificó como extorsiones de otros grupos que buscan presionar antes de que se juegue el partido inaugural, momento en que los reflectores mundiales disminuirán.

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¿Qué opciones tiene el gobierno ante las movilizaciones?

Respecto a la postura gubernamental, el especialista señaló que las autoridades se enfrentan a tres opciones complejas:

La primera es ceder a todas las demandas, lo que generaría un terrible precedente y una factura económica brutal en el futuro.

La segunda es el uso de la fuerza pública para liberar vías neurálgicas.

La tercera es mantener las mesas de negociación, las cuales recientemente entraron en receso.

Carlos Seoane pronosticó que la inauguración del Mundial CDMX saldrá bien, pero advirtió que el costo se pagará mediante un viacrucis vial para los aficionados y, peor aún, a través de acuerdos políticos opacos que los ciudadanos terminarán liquidando en los próximos años.

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