Jubilados del IMSS podrían perder el pago de su pensión en julio de 2026: estas son las causas

El IMSS puede suspender el pago de la pensión si detecta irregularidades o incumplimiento de requisitos establecidos en la ley.

En W Radio ya te hemos explicado que el IMSS mantiene vigilancia constante sobre las pensiones para evitar irregularidades. Ahora, de cara a julio de 2026, es importante entender que el instituto sí puede suspender el pago, pero únicamente en casos que están establecidos en la Ley del Seguro Social.

Y no se trata de que te quiten la pensión nomás porque sí. Las suspensiones están respaldadas por reglas muy claras y si ya estás jubilado o estás por hacerlo, conocer estas causas puede ahorrarte un problema serio con tu dinero.

¿Qué casos pueden provocar que el IMSS suspenda tu pensión?

La ley contempla varias situaciones en las que el instituto puede detener el pago, principalmente cuando detecta incumplimientos o irregularidades como:

Inconsistencias en tu historial laboral

Reincorporación a un empleo formal sin cumplir las condiciones establecidas

Incumplimiento de obligaciones médicas en pensiones por invalidez

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¿Puedes trabajar si ya estás pensionado?

El Artículo 173 de la Ley del Seguro Social dice que no puedes volver a cotizar en el régimen obligatorio como trabajador formal después de pensionarte. En pocas palabras, no puedes regresar a un empleo con todas las prestaciones como si nada hubiera pasado.

Si el IMSS detecta que lo hiciste, puede suspender tu pensión.

¿Qué pasa si no cumples con los controles médicos?

Esto aplica para quienes reciben una pensión por invalidez. El Artículo 126 señala que el pago puede detenerse si el pensionado:

Se niega a realizarse evaluaciones médicas

Abandona tratamientos indicados

Deja de acudir a revisiones

¿Qué riesgo hay si trabajas con una pensión por invalidez?

Aquí hay otro punto que mucha gente pasa por alto. Si tienes este tipo de pensión, no puedes desempeñar el mismo trabajo ni realizar actividades similares a las que originaron la incapacidad y si no notificas al IMSS sobre cualquier actividad laboral que realices, podrías enfrentarte a la suspensión del pago.

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¿Qué prácticas pueden considerarse fraude ante el IMSS?

El instituto también actúa cuando detecta intentos de obtener beneficios indebidos. Por ejemplo:

Simular empleos para aumentar semanas cotizadas

Inflar salarios antes de pensionarte

Manipular datos para mejorar el monto de la pensión

¿Qué puedes hacer si el IMSS suspende tu pensión?

Si consideras que hubo un error, puedes defender tu caso. Tienes derecho a presentar un recurso de inconformidad y aportar pruebas.

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