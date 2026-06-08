“Quieren criminalizar la protesta”: defensa de normalistas responde al hallazgo de 59 explosivos

Retienen durante 5 horas a los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa antes de su entrada a CDMX

Isidoro Vicario Aguilar, representante jurídico de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, rechazó que los estudiantes transportaran artefactos explosivos en los autobuses en los que viajaban rumbo a la Ciudad de México para unirse a la protesta de la CNTE.

Te podría interesar: Encuentran una caja con 59 explosivos en un camión que iba al plantón de la CNTE

¿Qué respondió la defensa de los familiares sobre los explosivos?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el abogado calificó los reportes oficiales como una estrategia para desviar la atención y criminalizar la protesta social.

Las madres y padres vivieron momentos de tensión al ser retenidos por más de cinco horas en la caseta de Tlalpan. Detalló que el fuerte cerco policial impidió que personas de la tercera edad descendieran de las unidades para utilizar los sanitarios o consumir alimentos y agua, tras haber llegado al lugar desde antes de las 9:00 de la mañana.

Al aire // "Los padres de los 43 no vienen a la Ciudad de México a provocar. Ellos tienen su derecho a manifestarse".



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con Isidoro Vicario Aguilar, abogado de los papás de los 43 de Ayotzinapa. https://t.co/QmdxDFUpuq — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 9, 2026

También puedes leer: Negocios de CDMX al borde del colapso; Pérdidas económicas ascienden a Mil millones de pesos

¿Por qué cuestionan la versión oficial sobre el decomiso?

Esta narrativa sobre el decomiso de 59 explosivos busca justificar las acciones de las autoridades y contener las manifestaciones programadas, especialmente en el contexto actual del inicio de la Copa del Mundo, advirtió Vicario Aguilar.

🔴Autoridades capitalinas aseguraron una cantidad importante de petardos a una caravana de autobuses proveniente de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan.



Tras la revisión, se prevé que los autobuses puedan continuar su camino hacia la Ciudad de México.



📹: @sandovalvictor vía… pic.twitter.com/nvqpwajCWK — W Radio México (@WRADIOMexico) June 8, 2026

Como antecedente está lo ocurrido el pasado 1 de junio donde, a pesar de los informes oficiales que acusaban a los maestros de disparar, diversos videos demostraron que las detonaciones provinieron desde detrás de las vallas policiales hacia los manifestantes.

El abogado reiteró que el movimiento de los padres de Ayotzinapa se conduce bajo una línea pacífica y legítima, y que los contingentes no buscan confrontaciones con la policía ni dañar instituciones, sino mantener en alto la exigencia principal que los mueve desde 2014: la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas.

Síguenos en Google News y encuentra más información