CDMX se hunde 40 cm por año, NASA lo confirma y calibra su nuevo satélite

En la Ciudad de México tenemos un proceso de hundimiento gradual, de la superficie el cual tiene más de 120 años, pero lo novedoso ahora es que la NASA a finales del año pasado lanzó un nuevo satélite que está en proceso de calibración que se enfocó a la Ciudad de México debido a que tiene una muestra de subsidencia (hundimiento), una huella con una superficie bastante grande y con una velocidad muy alta y para efectos de calibración del satélite resulta interesante, detalló el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Enrique Cabral Cano. Este fenómeno de Hundimiento CDMX ha cobrado relevancia por su monitoreo desde el espacio.

🚨 La #CDMX se hunde 40 cm al año



Las zonas que tienen mayor velocidad de subsidencia son aquellas que están en la zona oriente de la ciudad, sobre todo aquella parte de la ciudad que está construida sobre los depósitos lacustres, o sea, los depósitos de los lagos: el lago de… pic.twitter.com/Dcx2d0j5Rh — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 1, 2026

Monitoreo satelital y medición del fenómeno

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, el también jefe del Servicio de Geodesia Satelital resaltó que la NASA nunca había tenido un satélite como este NISAR, que será una herramienta más para darle seguimiento a este proceso, así como a muchos otros procesos geológicos, como actividad volcánica.

Dicho satélite, dijo se calibra con visión en superficie con otras técnicas como estaciones GPS de operación continua como varias de las que tenemos en la CDMX y a lo largo del país, con un método independiente de medición se puede comparar que los resultados sean consistentes y correlacionables en el análisis del Hundimiento CDMX.

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Zonas afectadas y consecuencias urbanas

Las zonas de hundimiento con mayor velocidad, dijo son aquellas que están en la zona oriente de la CDMX, sobre todo aquellas que están en la parte construida sobre depósitos más grandes de depósito lacustres: Texcoco, Chalco, Xochimilco con velocidades de más de 40 centímetros por año. “Velocidades extremadamente altas”, lo que lleva a otras consecuencias como fallas y fracturas que afectan la infraestructura crítica urbana como el metro, sistemas de drenaje o casas habitación.

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Reconoció el hundimiento no es para alarmarse, pero el problema a largo plazo tendrá consecuencias importantes para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México, debido al la extracción agresiva que realizamos cada día, en comparación con la capacidad de almacenamiento.

Hay métodos de solución, y el conocer el avance del Hundimiento CDMX a través de la nueva herramienta que será el satélite de la NASA, permitirá llegar a mejores políticas públicas para evitar problemas mayores por el hundimiento en la capital mexicana.

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