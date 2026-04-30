NASA confirma hundimiento acelerado de la Ciudad de México: la capital desciende más de 2 centímetros al mes

La Ciudad de México enfrenta una alerta silenciosa que ya puede verse desde el espacio. Nuevas mediciones satelitales de la NASA confirmaron que distintas zonas de la capital mexicana registran un hundimiento acelerado del terreno, con descensos superiores a 2 centímetros por mes en algunos puntos.

El fenómeno no es nuevo, pero la precisión de los datos cambia el tamaño del problema. La información fue difundida a partir de observaciones del satélite NISAR, desarrollado por la NASA y la agencia espacial de India (ISRO), capaz de detectar deformaciones milimétricas en la superficie terrestre.

Especialistas advierten que el hundimiento de la CDMX compromete infraestructura, drenaje, suministro de agua y seguridad urbana. También coloca nuevamente a la capital como uno de los casos más severos de subsidencia urbana en el mundo.

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Qué detectó la NASA en Ciudad de México

Las mediciones analizadas corresponden al periodo de octubre de 2025 a enero de 2026. En ese lapso, imágenes radar revelaron movimientos acelerados del suelo en sectores del Valle de México, especialmente en áreas asentadas sobre antiguos lagos.

Los mapas muestran manchas en tonos azules intensos, señal asociada al descenso más rápido del terreno. Entre las zonas señaladas aparecen regiones cercanas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y al entorno del Lago Nabor Carrillo, donde históricamente el suelo ha sido más inestable.

La tecnología usada permite observar cambios incluso con nubosidad o vegetación, una ventaja frente a otros sistemas de monitoreo. Eso posibilita seguimientos constantes y con mayor detalle sobre el comportamiento del subsuelo capitalino.

NASA confirma hundimiento acelerado de la Ciudad de México Ampliar

Por qué se hunde la CDMX cada vez más rápido

La principal causa sigue siendo la sobreexplotación del acuífero del Valle de México. Durante décadas, la ciudad ha extraído enormes volúmenes de agua subterránea para abastecer a millones de habitantes, provocando compactación en capas de suelo arcilloso.

Cuando el agua se retira, el terreno pierde soporte interno y se comprime. En muchas zonas, ese proceso ya no es reversible. Por eso el hundimiento continúa incluso cuando cambian los ritmos de extracción.

A ese factor se suma el peso de una megaciudad construida sobre sedimentos blandos: edificios, vialidades, redes hidráulicas, transporte e infraestructura pesada ejercen presión constante sobre una base naturalmente frágil.

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Riesgos para viviendas, calles y servicios públicos

El hundimiento de la Ciudad de México no solo es un dato técnico. Se refleja en grietas de viviendas, desniveles en banquetas, fracturas en tuberías y daños recurrentes en calles y avenidas.

También incrementa el riesgo de inundaciones. Cuando el suelo desciende de forma desigual, cambian pendientes naturales y se alteran sistemas de drenaje, algo especialmente delicado durante la temporada de lluvias.

Edificios históricos también han resentido el fenómeno. La Catedral Metropolitana requirió trabajos de estabilización por inclinaciones acumuladas, mientras que el Ángel de la Independencia ha necesitado adecuaciones en su acceso conforme el nivel de la calle cambia con los años.

Monitoreo desde el espacio y decisiones urgentes

La nueva generación de satélites permitirá vigilar casi en tiempo real cómo se mueve la superficie capitalina. Eso puede ayudar a planear obras públicas, priorizar zonas críticas y anticipar daños estructurales.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que medir no basta. Sin políticas efectivas para recarga de acuíferos, reducción de fugas, mejor gestión hídrica y crecimiento urbano ordenado, el problema seguirá avanzando.

La NASA puso cifras recientes a una realidad conocida por millones de capitalinos, la Ciudad de México se hunde.