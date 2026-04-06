La cara oculta de la Luna como nunca: NASA publica foto histórica
Esta misión ha logrado romper récords históricos de distancia, superando incluso lo alcanzado por el Apolo 13
La NASA reveló una fotografía histórica de la cara oculta de la Luna, captada por la tripulación de la misión Artemis II, marcando un momento clave en la exploración espacial en 2026.
Esta imagen, obtenida desde la nave Orion durante su sobrevuelo lunar, muestra detalles nunca antes vistos por el ojo humano, confirmando el avance tecnológico y científico del programa Artemis.
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Un momento histórico tras más de 50 años
De acuerdo con la NASA, Artemis II es la primera misión tripulada que viaja más allá de la órbita terrestre desde 1972, cuando terminó la era Apolo.
Durante su trayecto, la nave Orion entró en la esfera de influencia de la Luna, permitiendo a los astronautas observar directamente la cara oculta, una región que no puede verse desde la Tierra debido a su rotación sincronizada.
Además, esta misión ha logrado romper récords históricos de distancia, superando incluso lo alcanzado por el Apolo 13 hace más de cinco décadas.
¿Qué muestra la imagen de la NASA?
La fotografía revela un paisaje completamente distinto al lado visible de la Luna.
En la cara oculta predominan los cráteres, relieves abruptos y formaciones geológicas como la cuenca Oriental, una de las más grandes del satélite natural.
A diferencia de la cara visible, esta región tiene menos “mares” lunares y una superficie más accidentada, lo que la convierte en un área clave para la investigación científica.
Artemis II: clave para el futuro
La misión Artemis II, lanzada en abril de 2026, tiene como objetivo probar sistemas de navegación, comunicación y soporte de vida para futuras misiones tripuladas.
Aunque no contempla un alunizaje, sí representa un paso fundamental para el regreso del ser humano a la Luna en los próximos años y para futuras misiones a Marte.
Durante el sobrevuelo, los astronautas también experimentaron momentos críticos, como la pérdida temporal de comunicación al pasar por la cara oculta, lo que confirma los desafíos del espacio profundo.