Tratado de Extradición entre EEUU y México, permite detener a funcionarios de Sinaloa, “si así lo quieren”: Carlos Matienzos

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Según tratado de extradición entre México y EEUU, no se requieren pruebas para detener a Rocha Moya

En Así las Cosas, Carlos Matienzos, especialista en seguridad y temas internacionales, señaló que la reciente solicitud de las autoridades estadounidenses al gobierno de México para detener a diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya, se basa en un sentido de urgencia, ya que existe el riesgo de que estas nueve personas se puedan fugar.

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En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el analista señaló que en el Tratado de Extradición que mantienen ambos países, le permite a México llevar a cabo este tipo de detenciones provisionales de manera inmediata.

“Estados Unidos tendría 60 días para mandarle las pruebas a México, y México ya entonces decidiría si se extradita o no a estas personas”.

Según Carlos Matienzos, esto significa que las autoridades mexicanas ya están habilitadas para detener a los nueve señalados sin necesidad de esperar el expediente completo.

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¿Qué sucede con el fuero de los implicados?

El especialista detalló que en el caso del gobernador de Sinaloa y el senador que fungía como secretario de Gobierno, cuentan con fuero; sin embargo, precisó que ningún municipio tiene fuero, por lo que el alcalde y el resto de los involucrados, podrían ser capturados en cualquier momento.

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¿Qué impacto tiene esto para la presidencia?

Finalmente, Matienzos consideró que el respaldo político brindado a Rocha Moya, representará un costo alto para el Gobierno.

“El error político de respaldarlo tanto por el presidente (Andrés Manuel López Obrador), y en su momento la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, creo que ahora lo tendrán que pagar. Quedan ahí esos testimonios levantándole la mano en esta disyuntiva que tendrá la presidenta entre la continuidad de su gobierno y la continuidad de su partido político.

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