Iron Maiden ‘Burning Ambition’: ¿Cuándo y en qué cines se podrá ver el documental de la legendaria banda de heavy metal?

Mx - Cuando ver el documental de Iron Maiden en cines en México

Los fans del heavy metal tienen una cita obligada este mes en el cine. Y es que llega el documental de Iron Maiden titulado ‘Burning Ambition’, el cual llegará a la pantalla grande como parte de la celebración por sus 50 años de carrera, con un estreno global que promete convertirse en evento para seguidores de todo el mundo.

Así que si quieres ver el documental de la banda en México, sigue leyendo para enterarte dónde es que se proyectará el documental de la legendaria banda de heavy metal.

¿Cuándo se estrena ‘Burning Ambition’ de Iron Maiden?

El documental se estrenará en cines de manera internacional el 7 de mayo de 2026, incluyendo México y varios países de América Latina. En algunos territorios habrá fechas posteriores, pero el lanzamiento principal será simultáneo a nivel global.

Además, la preventa de boletos comenzó desde el 18 de marzo de 2026, lo que confirma que se trata de un estreno limitado y tipo evento especial.

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¿En qué cines se podrá ver el documental de Iron Maiden en México?

Aunque todavía no hay una lista definitiva de complejos en México, el documental tendrá distribución en cadenas comerciales y salas seleccionadas como parte de un lanzamiento global. Por lo que si quieres revisar los boletos, puedes hacerlo desde este momento directamente en Cinépolis, ya que Cinemex no contará con el documental (o al menos, no han publicado nada en su página oficial).

Así que te recomendamos revisar la cartelera local o sitios oficiales, ya que las funciones serán por tiempo limitado.

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¿De qué trata el documental de Iron Maiden ‘Burning Ambition’?

Burning Ambition recorre cinco décadas de historia de la banda Iron Maiden, desde sus inicios en pubs del este de Londres hasta convertirse en una de las bandas más influyentes del mundo.

La película incluye:

Material de archivo inédito

Entrevistas con integrantes de la banda

Testimonios de figuras como Javier Bardem, Lars Ulrich y Chuck D

El enfoque no solo es musical, sino también cultural, mostrando cómo la banda construyó una comunidad global de fans a lo largo de generaciones. Porque no es un documental cualquiera, es el retrato definitivo de una de las bandas más influyentes del metal, con acceso a archivos nunca antes vistos y una narrativa que mezcla historia, música y cultura fan.