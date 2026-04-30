Hoy No Circula 30 de abril: Qué placas no circulan el Día del Niño en CDMX y Edomex / ©fitopardo

Si tienes planes para festejar con los más pequeños o simplemente realizar tus traslados habituales este 30 de abril, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular. El programa Hoy No Circula opera de manera normal, y con las altas temperaturas pronosticadas para hoy, las autoridades ambientales estarán vigilando de cerca la calidad del aire.

Recuerda que el programa está vigente de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos quiénes deben “descansar” en este cierre de mes.

¿Qué autos NO circulan este jueves 30 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo justo en el cierre de mes. La sanción económica para este 2026 oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.