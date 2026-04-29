Hoy No Circula 29 de abril 2026: ¿Qué placas y engomados descansan el miércoles?

Ya estamos a nada de terminar abril y, si tienes planes para circular por la metrópoli este 29 de abril, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permitido salir a las calles de acuerdo a lo que dicta el programa Hoy No Circula. Recuerda que la temporada de ozono sigue activa y la radiación solar intensa de estos días facilita la acumulación de contaminantes.

Evita que una multa de cierre de mes afecte tu bolsillo. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 29 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.