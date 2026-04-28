Vende tu auto: SAT confirma cuándo debes pagar ISR y cómo evitar una multa de 17 mil pesos

El SAT aclara que la venta de autos usados puede generar ISR si hay utilidad. Getty Images

Vender un auto en México no siempre implica pagar impuestos, pero sí genera obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria. La clave está en entender cuándo aplica el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuándo no.

De acuerdo con la normativa fiscal vigente, la venta de un vehículo se considera una enajenación de bienes, es decir, un ingreso que debe reportarse en la declaración anual.

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¿Debes pagar ISR por vender tu auto?

En muchos casos, no. Si vendes tu auto usado y no obtienes una ganancia significativa, puedes quedar exento del ISR.

El SAT establece que no se paga impuesto si la utilidad no supera el equivalente a tres UMA anuales, es decir, alrededor de 120 mil pesos.

Esto ocurre porque la mayoría de los autos pierden valor con el tiempo, por lo que suelen venderse por debajo de su precio original.

¿Cuándo sí tienes que pagar impuestos?

El ISR se paga únicamente si hay ganancia. Es decir, si vendes el auto en un precio mayor al que lo compraste.

En ese caso, el impuesto se calcula sobre la diferencia, no sobre el total de la venta, y puede alcanzar tasas progresivas de hasta 35%.

Además, si el monto de la operación es elevado, el comprador puede retener un porcentaje del impuesto como pago provisional.

Ojo con no declarar la venta

Aunque no pagues ISR, sí debes reportar la operación. No hacerlo puede generar multas que superan los 17 mil pesos, además de revisiones fiscales.

Incluir la venta en tu declaración anual

Reportarla como “enajenación de bienes”

Conservar comprobantes de compra y venta

Vender tu auto no siempre implica pagar impuestos, pero sí requiere cumplir con el SAT. Ignorarlo puede salir más caro que el propio impuesto.