Gasolina en México: 3 consejos para hacer que te rinda más si le pones Premium a tu auto

El precio de la gasolina en México se mantiene en abril 2026. Getty Images

El precio de la gasolina en México se mantiene como uno de los temas que más impacta el bolsillo en este abril de 2026. Aunque el costo ha logrado contenerse, sigue sujeto a factores internacionales como el precio del petróleo y los conflictos globales.

De acuerdo con información oficial, el precio promedio de la gasolina Magna se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel ronda los 27 pesos, gracias a la intervención del Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, sin estas medidas, el precio de los combustibles podría superar los 30 pesos por litro. Además, anunció acuerdos con bancos y gasolineros para reducir comisiones al pagar con tarjeta, lo que permitirá un ligero ahorro para los consumidores a partir de mayo.

En este contexto, muchos conductores optan por gasolina Premium, pero buscan que el rendimiento sea mayor para evitar gastar de más.

3 consejos para que rinda más la gasolina Premium

1. Evita aceleraciones bruscas

Conducir de forma agresiva incrementa el consumo de combustible. Mantener una velocidad constante ayuda a optimizar el rendimiento por litro.

2. Mantén la presión correcta en llantas

Unas llantas con baja presión generan mayor fricción, lo que obliga al motor a consumir más gasolina, incluso si usas Premium.

3. Carga en horarios frescos

Expertos recomiendan cargar gasolina temprano o por la noche, ya que las temperaturas más bajas ayudan a reducir la evaporación del combustible.

Aunque el Gobierno busca contener los precios, la gasolina sigue dependiendo del mercado internacional. Por eso, mejorar el rendimiento del combustible se ha convertido en una estrategia clave para las familias mexicanas.