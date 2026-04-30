Educación financiera para niños: ¿cuándo enseñarles a gastar y ahorrar?

La educación financiera inicia con el uso de una alcancía y evoluciona hacia cuentas bancarias para menores y herramientas digitales disponibles desde los 6 años / Westend61

La educación financiera toma relevancia desde la infancia, saber que guardar una cantidad es ahorrar para el futuro y que esto le va a cambiar la vida a niñas y niños es fundamental, afirmó la periodista Yuridia Torres, fundadora de Gira tus finanzas.

Primeros pasos en el ahorro infantil

En el espacio de Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, la periodista y especialista en educación financiera, detalló que la responsabilidad inicial en la educación financiera es de los padres y se inicia con una alcancía para que los pequeños aprendan a ahorrar sabiendo que el ahorro es dinero para una meta a futuro, “es como el premio que recibirán por haber sido constantes”.

Posterior a esta etapa los padres deben enseñar a los menores sobre el sistema financiero, el ahorro regulado en bancos en los que puedes depositar tu dinero y obtener ganancias, es decir el concepto de la inversión.

Actualmente se ha democratizado el acceso a servicios financieros, ya no son solo para adultos, podemos abrir una cuenta para menores en bancos, Fintech, Sofipe que tienen productos especiales para ellos con su propia tarjeta de débito y aplicación móvil.

Herramientas y opciones para aprender finanzas

Su dinero puede ir a una cuenta desde nuestra plataforma móvil y ahí ponerles tareas con beneficios, remunerarles las tareas en casa.

El titular de la cuenta abriría una de débito con nombre y curp del menor, incluso solicitando su tarjeta personalizada para el menor, lo que le da cierta independencia financiera, previa educación y responsabilidad sobre el gasto.

Importante cómo enseñar la educación financiera niños, pero más importante que nosotros tengamos previa esa educación.

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¿Cómo invertir con 12 años?

Actualmente dijo Yuridia, hay muchas herramientas que permiten a los menores aprender a ahorrar, qué son los gastos hormiga, los tipos de inversión y todo ello pueden encontrarlo en Conducef niños con información que va dirigida para menores de 6 años en adelante.

Banxico educa es otra de las plataformas que tiene dinámicas para la enseñanza del cómo utilizar el dinero.

Entre las opciones de educación financiera para los menores también están los museos MIDE, (Museo Interactivo de Economía y el Museo del Banco de México y el Museo de la Moneda, todos ubicados en la Ciudad de México y para quienes no radican en la ciudad, hay descargables y blogs en los que pueden encontrar muchas dinámicas.

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