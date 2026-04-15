Zócalo celebrará el Día de Niño con pista de hielo, tirolesa y globos aerostáticos: fechas y todas las actividades

El Zócalo tendrá una gran celebración por motivo del Día del Niño con el "Zocalito de las Infancias". / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Estamos en el mes de abril y eso significa que pronto se celebrará a los más pequeños en el Día del Niño y de la Niña, que año con año se comedora el 30 de abril y para el Zócalo de CDMX tiene preparad una gran fiesta. Aquí te contamos todos los detalles del “Zocalito de las Infancias” en su edición 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene preparada una gran celebración para consentir a los más pequeños del hogar, en un evento familiar que grandes y chicos podrán disfrutar con grandes actividades en el primer cuadro de la capital.

¿Cuándo será el Zocalito de las Infancias 2026?

Aunque el Día del Niño se celebra oficialmente el 30 de abril, la gran fiesta en la plancha del Zócalo se adelantará para aprovechar el fin de semana.

Fechas del festival: Del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2026.

¿Sabías que el Día del Niño se celebra en diferentes fechas en cada país?

Atracciones y actividades en el Zócalo por el Día del Niño

La cartelera de este año traerá grandes experiencias al Centro Histórico y lo mejor de todo es que será completamente gratis:

Pista de Hielo: Los niños podrán patinar sobre hielo y no deberás preocuparte por los patines, ya que ahí mismo se los prestarán.

Tirolesa y Globos Aerostáticos: a la tiroteas podrán subirse, los globos son más de exhibición, (al parecer en algunos casos podría haber posibilidad de subirse).

Expedición Jurásica: En colaboración con el Museo de Historia Natural, habrá una experiencia inmersiva con réplicas de dinosaurios, ballenas, pingüinos y hasta un tigre dientes de sable.

También habrá canchas de fútbol, áreas de juegos tradicionales y funciones de lucha libre en vivo. Asimismo, habrá laboratorios abiertos para experimentar y talleres de arte para despertar la creatividad.

Concierto gratis de 31 Minutos

Además del Zocalito de las Infancias, en pleno día del niño, el jueves 30 de abril, se llevará a cabo el concierto gratuito de 31 Minutos. Aquí te contamos todos los detalles sobre este espectáculo: 31 Minutos dará concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha, detalles y lo que se sabe del evento