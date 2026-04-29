Margot Robbie protagoniza una de las películas más taquilleras que llegará a HBO Max en esta fecha

Una película protagonizada por Margot Robbie está lista para conquistar el streaming tras haber tenido un fuerte impacto en cines, donde logró captar la atención del público y generar conversación por su intensidad emocional. Y si, estamos hablando de ‘Cumbres Borrascosas’, que llega al streaming próximamente.

Así que si te gusta la trama, el libro o los protagonistas, sigue leyendo para que te enteres de la fecha exacta y hagas un plan con tu mejor compañía para disfrutarla a gusto.

¿Cuándo llega ‘Cumbres Borrascosas’ protagonizada por Margot Robbie a HBO Max?

‘Cumbres Borrascosas’ protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, una de las historias más icónicas de la literatura clásica, llega a HBO Max el próximo viernes 1 de mayo de 2026.

La trama gira en torno a una relación intensa y compleja entre dos personajes marcados por el amor, el orgullo y las decisiones que los persiguen a lo largo del tiempo. Ambientada en un entorno oscuro y emocionalmente cargado, la historia explora temas como la obsesión, la venganza y los vínculos que no logran romperse, incluso cuando todo parece perdido.

Esta versión apuesta por un tono más crudo y moderno, lo que la hace especialmente atractiva para nuevas audiencias.

¿Por qué ‘Cumbres Borrascosas’ triunfó en la pantalla grande a pesar de sus malas críticas?

Tras su paso por salas, la película logró destacar por su propuesta visual y por la interpretación de Margot Robbie, que ha sido uno de los puntos más comentados. Ahora, con su llegada al streaming, el alcance se multiplica.

Este tipo de historias suelen tener una segunda vida en plataformas digitales, donde el público las descubre o redescubre sin la presión del estreno en cines.

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‘Cumbres Borrascosas’ con Margot Robbie, no ha sido la única adaptación

Esta historia ha sido adaptada múltiples veces, pero cada versión refleja la época en la que fue creada. En este caso, la nueva adaptación no solo reinterpreta a los personajes también cambia el ritmo y la forma en la que se cuenta la historia, haciéndola más cercana a las narrativas actuales y románticas.

Eso significa que no estás viendo solo un clásico sino una versión pensada para una nueva generación.