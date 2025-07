¡Orgullo nacional! Estas son las películas mexicanas que aparecen en ‘Las 100 mejores películas del Siglo XXI’ según The New York Times

El cine mexicano es uno de los mejores a nivel internacional. Desde la época de oro hasta la actualidad, el séptimo arte mexicano ha tenido gran alcance en distintos públicos y definitivamente, el periódico The New York Times lo sabe.

Es por eso que te contamos qué películas mexicanas aparecen en la lista de ‘Las 100 Mejores películas del Siglo XXI’ según el medio gringo.

¿Qué películas aparecen en la lista de las ‘100 Mejores películas del siglo XXI’?

De acuerdo con The New York Times, se creó una lista con las mejores 100 películas del siglo XXI, en donde están obras de muchas partes del mundo y México, no se quedó fuera.

Entre los nombres que destacan se encuentran pelis como:

La Naranja Mecánica

Cantando bajo la lluvia

Toy Story 3

Joker

Braveheart

Vengadores: Infinity War

El Resplandor

Cinema Paradiso

Casablanca

Y claro, son nombres de clásicos del cine que se tienen que ver alguna vez en tu vida, sin embargo, la creatividad de los mexicanos ha llegado a lugares que no eran sencillos imaginar. Afortunadamente, estos cineastas, actores y actrices han llevado el cine mexicano a lo alto, por lo que las películas mexicanas que aparecen en la lista de ‘Las 100 mejores películas del Siglo XXI’ son:

Gravity 2013

Dirigida por Alfonso Cuarón, aparece en el puesto 97. La trama se centra en un astronauta que se queda varada en medio de la nada durante una misión espacial, mientras que todos a su alrededor, hacen su vida normal y ella sorprendida, regresa sin saber qué sucedió.

El laberinto del Fauno 2006

Guillermo del Toro es garantía de una buena peli mexicana, y la historia cuenta cómo Ofelia, una pequeña de 13 años lanza su mente a la imaginación en pleno conflicto de Guerra Civil, y eso la hace pasar distintas pruebas donde la acompaña un Fauno. Esta peli ocupa el puesto 54 de la lista.

Roma 2018

La número 46 de la lista de ‘Las 100 Mejores películas del Siglo XXI’ de acuerdo a The New York Times, se encuentra la obra que llevó a Alfonso Cuarón a su segundo Oscar. Ésta retrata la historia de Cleo, una empleada doméstica que explora todas sus fantasías, miedos y frustraciones en el antiguo Distrito Federal.

Y tu mamá también 2002

La película de Alfonso Cuarón se encuentra en el lugar 18, y ésta, refleja con tanta naturalidad temas que en ese momento seguían siendo un tabú en la sociedad mexicana, principalmente. Asimismo, retrata a las clases sociales y cómo la amistad puede ser confundida cuando se empieza a explorar la sexualidad.

Niños del Hombre 2006

Ya en el puesto número 13, nuevamente dirigida por Alfonso Cuarón, se cuenta la historia de un futuro completamente distópico en donde las mujeres no pueden tener hijos, entonces se realiza una campaña para proteger a todos los humanos y termina siendo una de las muchas opciones de lo que puede llegar o no a suceder en el futuro.

