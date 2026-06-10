Mundial 2026 aumentó fraudes cada vez más sofisticados, alerta especialista en seguridad

Especialista en Seguridad de ESET, alerta sobre fraudes relacionados con el Mundial de Futbol 2026. / WorSangJun

Fraudes relacionados con el Mundial de Futbol se han vuelto cada vez más sofisticados, alertó el investigador de Seguridad Informáticas de ESET, David González, quien compartió que desde la liberación de compras desde la página oficial de la FIFA, se han encontrado más de 4 mil dominios relacionados con el Mundial , y el número de fraudes se disparó.

¿Cómo blindarnos ante fraudes y estafas por el mundial?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, David compartió que “los engaños comparten características muy comunes por ejemplo el sentido de urgencia en frases como: últimas entradas, sólo por hoy, descuentos muy grandes. La parte de exclusividad: un acceso anticipado, beneficios VIP, un streaming exclusivo, e incluso recompensas inmediatas como ver partidos en ese instante, obtener una visa”.

¿Estás listo para gritar gol o para que te metan un golazo a tu cuenta bancaria? 😰#AlAire I David González, investigador de seguridad informática de ESET#NegociosW con @JLeyvaReus



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Cómo operan las estafas relacionadas con el Mundial

Señaló que la apariencia de los sitios parece legítima “incluyendo logos oficiales, los colores, las tipografías e incluso aprovechan la reputación de las empresas reconocidas suplantando la identidad principalmente de FIFA o de los patrocinadores y eso hace que las personas puedan entregar su información”, por lo que afirma “vemos que empiezan a ser cada vez más sofisticadas las estafas”.

Los estafadores aprovechan y “piden información a los usuarios o que descarguen un software adicional este software adicional lo que se encarga es de espiar y robarse la información de la víctima”.

Las estafas también vienen en paquete, por ejemplo cuando te “ofrecen experiencias todo incluido como la parte de la entrada a un partido, el viaje, hospedaje” por lo que piden un anticipo económico y cuando este es transferido o depositado “desaparecen la comunicación”.

Por ello recomendó:

Estar atentos a cómo está escrita la URL, porque los estafadores cambian alguna letra o número, son pequeños detalles que hacen la diferencia entre un dominio original y una página de estafa.

FIFA y ESET recomiendan solamente se descarguen o se compren las entradas en los sitios oficiales FIFA que es el único autorizado para la venta de las entradas al Mundial.

No dar directamente o no ingresar credenciales en Google en Facebook en algunas otras redes sociales o en sitios dudosos, desde los cuales es fácil ser defraudados.

No hacer clic en cualquier enlace enviado a través de cualquier red social como WhatsApp revisar los permisos en caso de que se quiera instalar una aplicación con temática del Mundial y ver qué comentarios hay dentro de los usuarios qué feedback.

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Más de 4 mil dominios vinculados al Mundial

El especialista en ciberseguridad alertó “hemos detectado que a a partir de qué se liberaron este tipo de compras a partir del sitio de FIFA que fue del año pasado se han registrado más de 4000 dominios vinculados al mundial”.

Y señaló que “llama la atención que muchas de las extensiones se repiten por ejemplo: FIFA.Online. FIFA.Shop, Store.Futbol”.

Asimismo, dijo que las páginas de venta de boletos apócrifos se han vuelto más específicas , pues al saber que el Mundial sería en América, crearon sitios en español y en portugués.

Por lo que señalo que los estafadores saben a lo que van con este evento deportivo, incluso dijo, “hay aplicaciones que se están dando o están promocionando en aplicaciones de mensajería para ver el streaming de manera gratuita sin embargo para poder acceder a este piden seguir ciertos pasos, entre ellos es descargar un software con una VPN que contiene un código malicioso el cual se encarga de literalmente robarse la información de la persona”.

Sobre las páginas de apuestas , dijo que aunque hay algunas registradas en México y autorizadas, por lo que al participar en ellas hay que verificar que vengan de sitio oficial al descargar solo de tiendas oficiales como Play Store o la App Store dependiendo del tipo de dispositivo.

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