Maru Campos “planta” al Senado y desata debate por agentes en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua violó las leyes de seguridad nacional, acusan senadores de Morena, luego de que la mandataria estatal los dejó plantados esta mañana.

El tema de la gobernadora se convirtió en el debate político en el Pleno de la Cámara Alta.

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¿Qué posturas hay entre los legisladores?

El panista Mario Vázquez dice que Maru Campos solo defendió al pueblo de Chihuahua de la delincuencia organizada.

• En Chihuahua dimos resultados: desmantelamos un narcolaboratorio con apoyo federal.

• El oficialismo quiere usarlo con fines electorales.

• No es justicia, es cálculo político.

• Vamos a defender a Chihuahua.#Chihuahua #Seguridad #Política #México pic.twitter.com/hqineJIMOG — Mario Vázquez Robles (@MarioVzqzR) April 28, 2026

Enrique Inzunza de Morena, señaló que la gobernadora Maru Campos violó las leyes.

Mi intervención en el Pleno del @senadomexicano, en relación a las violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, perpetradas por la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y otras autoridades de esa entidad federativa. pic.twitter.com/lMp7t30ME9 — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 28, 2026

¿Qué señalamientos adicionales se hicieron?

“Lo que encontramos en Chihuahua son omisiones sistemáticas, tanto del Gobierno Federal que debió haber acreditado a estos agentes y no lo hizo, pero el gobierno de Chihuahua también que fue omiso al no haber avisado al Gobierno Federal”. — Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano

Lo ocurrido en Chihuahua exhibe omisiones en todos los niveles del Estado mexicano: fallas del Gobierno federal, del Gobierno estatal y de sus instituciones para coordinarse y actuar dentro del marco legal.



Pero también hay una omisión grave del propio Senado. No instalar la… pic.twitter.com/jh6LLibl0Q — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) April 28, 2026

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