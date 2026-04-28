Maru Campos “planta” al Senado y desata debate por agentes en Chihuahua
El “plantón” de Maru Campos generó un debate en el Senado, donde legisladores discutieron posibles omisiones y violaciones a la ley de seguridad nacional.
La gobernadora de Chihuahua violó las leyes de seguridad nacional, acusan senadores de Morena, luego de que la mandataria estatal los dejó plantados esta mañana.
El tema de la gobernadora se convirtió en el debate político en el Pleno de la Cámara Alta.
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¿Qué posturas hay entre los legisladores?
El panista Mario Vázquez dice que Maru Campos solo defendió al pueblo de Chihuahua de la delincuencia organizada.
Enrique Inzunza de Morena, señaló que la gobernadora Maru Campos violó las leyes.
¿Qué señalamientos adicionales se hicieron?
“Lo que encontramos en Chihuahua son omisiones sistemáticas, tanto del Gobierno Federal que debió haber acreditado a estos agentes y no lo hizo, pero el gobierno de Chihuahua también que fue omiso al no haber avisado al Gobierno Federal”.— Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano