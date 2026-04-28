Hoy No Circula 28 de abril: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex para evitar multa?( Getty Images )

Si ya estás alistando todo para salir a tus actividades este 28 de abril, no olvides verificar si tu vehículo tiene permiso para circular. En esta recta final de mes, las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana suelen ser complicadas debido a las altas temperaturas, por lo que el programa Hoy No Circula se aplica con rigor para mantener la calidad del aire bajo control.

Evita contratiempos y el mal trago de una visita al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este martes 28 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito.