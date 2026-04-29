¿Cómo impactará la reducción de comisiones en pago de gasolina con tarjeta o vales?

La nueva medida en la forma de pago de gasolinas que entra en vigor del 1 de mayo al 31 de octubre permitirá apoyar la economía de los mexicanos.

Tras la firma del convenio gasolinero entre el Gobierno Federal con bancos, emisores de tarjetas no bancarios y empresas de proveedoras de vales, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano afirmó que con esta acción se busca apoyar la economía de los mexicanos, estabilizar los precios de las gasolinas y sobre todo disminuir el uso de efectivo y las actividades ilícitas que se alimentan de este recurso para generar un México más seguro.

Bancos y emisoras de vales pactan reducción de comisiones para frenar el alza en #Combustibles



"Una reducción de aproximadamente el 80% en los descuentos o comisiones que les cobran los bancos que toman los cargos en las #Gasolineras (…) Las gasolineras reducen sus costos y… pic.twitter.com/JtPk2J8Bau — W Radio México (@WRADIOMexico) April 29, 2026

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¿Cómo impactará la reducción de gasolina comisiones?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el presidente de la ABM refirió que el cobro de gasolinas con tarjeta o vales que tendrá el descuento de comisión ayudará a proteger la economía de las familias mexicanas: es el objetivo principal por el que apoyaron a la presidenta Sheinbaum para reducir e incluso eliminar la comisión.

Afirmó que los descuentos o comisiones que cobran los bancos que toman los cargos en las gasolineras en algunos casos será aproximadamente el 80%, es la comisión que correspondía al banco que pone la terminal punto de venta que normalmente es diferente al que emite la tarjeta. Esa comisión es la que se va a trasferir a la gasolinera, la que podrá con ello reducir sus costos y mantener los precios de los combustibles estables, detalló.

“La comisión no la vemos desglosada, pero es parte del costo de la gasolina, por ello ese es el ahorro indirecto permitirá mantener precios estables en la gasolina”.

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¿Qué cambios habrá en pagos y comisiones bancarias?

Además de la reducción de estas cuotas de intercambio que entra en vigor a partir del viernes 1 de mayo y que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026, los bancos trabajan en la reducción del número de comisiones desde el sexenio pasado conforme análisis internacionales, alcanzando ya una reducción del 70% de comisiones por servicios prestados como el retiro en cajeros o por otro tipo de operaciones.

Lamentó que en México las transacciones en efectivo serán superiores a las digitales, por lo que llamó a disminuir el uso de efectivo que genera problemas de costos para banca y usuarios, riesgos y actividades ilícitas, con un gran costo para el sistema,

Por el contrario, dijo las personas físicas al pagar digitalmente van construyendo su historial de crédito lo que les permite acceder a créditos; además de obtener intereses por su dinero.

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¿Por qué se busca reducir el uso de efectivo?

Sobre las comisiones que cobran algunos establecimientos por pago con tarjeta, recordó que “los establecimientos tienen la libertad de irse con el banco o adquiriente no bancario de su preferencia, el que le cobre la comisión más baja, pero dependiendo el giro y el adquiriente, la comisión esta sujeta a libre mercado, no se puede fijar por competencia económica” y lamentó que “el cobro lo usen para fomentar el pago en efectivo y continuar en la informalidad que les impide crecer… al no cumplir obligaciones no pueden expandirse ni tener procesos para extenderse a sucursales, es una visión por las cuales la economía mexicana no crece de manera más dinámica”.

Por ello dijo, desde la ABM se buscará que te den beneficios como descuentos o puntos si pagas de manera digital y no en efectivo.

Sobre las cuentas N2 que pueden abrirse de manera remota desde el celular sin RFC, y que permiten la practicidad de la cuenta digital con depósitos y pagos tienen un límite que se busca ampliar para que más microempresas y personas físicas tengan esta facilidad para tener una plataforma digital como ya lo hacen 20 millones.

Se espera que Banco de México emita las reglas que permitan la simplificación del CoDi y Dimo para simplificar las transacciones sin contacto. Todo se puede simplificar más, afirmó,

¿Cuánto cuesta hoy la gasolina?

En tanto este miércoles 29 de abril de 2026, la gasolina Regular se vende en 23.67 la Premiun en 28.30 y el Diesel en 28.26

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