Vinagre de manzana para quitar verrugas: ¿realmente funciona? Esto dicen dermatólogos

Las verrugas son uno de los problemas de piel más comunes y, ante ello, muchas personas buscan remedios caseros para eliminarlas rápidamente. Uno de los más populares en redes sociales es el vinagre de manzana, al que se le atribuyen propiedades para secar y desprender verrugas de forma natural. Pero, ¿realmente funciona o puede ser peligroso?

Dermatólogos y especialistas en salud de la piel señalan que el vinagre de manzana sí puede generar una reacción sobre la verruga debido a su alto nivel de acidez, aunque advierten que no existe suficiente evidencia científica sólida que garantice su efectividad como tratamiento médico definitivo.

¿Por qué el vinagre de manzana podría afectar una verruga?

Expertos de la Academia Americana de Dermatología explican que el ácido acético presente en el vinagre puede irritar la piel y provocar que algunas capas superficiales de la verruga comiencen a desprenderse lentamente.

Sin embargo, también alertan que el remedio puede causar quemaduras químicas, irritación severa, dolor o manchas en la piel, especialmente si se aplica directamente durante varias horas o en zonas sensibles del cuerpo.

¿Cómo se usa este remedio casero?

Las personas que utilizan este método suelen colocar unas gotas de vinagre de manzana en un algodón y fijarlo sobre la verruga durante algunos minutos. Después se retira y se lava la zona con agua.

Dermatólogos recomiendan nunca dejar el vinagre toda la noche ni cubrir áreas extensas de piel, ya que la acidez puede provocar lesiones importantes.

¿Qué tratamientos sí recomiendan los especialistas?

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y clínicas dermatológicas recomiendan acudir con un especialista antes de intentar eliminar una verruga en casa, especialmente si cambia de color, duele o sangra.

Entre los tratamientos más seguros y utilizados se encuentran el ácido salicílico, crioterapia con nitrógeno líquido y algunos procedimientos médicos para retirar lesiones persistentes.

Consejos importantes para evitar complicaciones

Los expertos recomiendan no cortar las verrugas, evitar compartir toallas o rastrillos y mantener la piel limpia y seca para disminuir el riesgo de contagio, ya que muchas verrugas están relacionadas con el virus del papiloma humano (VPH).

Aunque el vinagre de manzana puede parecer una solución rápida y económica, los dermatólogos insisten en que su uso debe hacerse con mucha precaución para evitar daños mayores en la piel.