¿Cómo detectar vacantes de empleo falsos? Recomendaciones para evitar fraudes al buscar trabajo

Buscar empleo en México puede convertirse en un riesgo si no sabes identificar ofertas engañosas. Las vacantes falsas van en aumento y, según datos recientes, 6 de cada 10 personas se han topado con una publicación fraudulenta durante su búsqueda laboral.

Por eso, aquí te explicamos de forma clara cómo detectar estas estafas, qué señales debes observar y qué hacer para no caer.

¿Qué son las vacantes falsas?

Se trata de ofertas de empleo que aparentan ser reales, pero en realidad buscan robar dinero, datos personales o incluso poner en riesgo tu seguridad. Estas suelen difundirse principalmente en:

Redes sociales

Sitios web poco confiables

Correos electrónicos o mensajes directos

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Las señales más claras de una vacante falsa

Si estás buscando trabajo, pon atención a estas red flags:

Te piden dinero

Ninguna empresa legítima debe cobrarte por capacitación, uniformes, trámites o contratación. Recuerda que si te piden pagar, es fraude.

Sueldos demasiado buenos para ser reales

Ofertas con salarios altos sin experiencia o requisitos mínimos suelen ser engañosas.

No hay información de la empresa

Si no puedes encontrar página oficial, redes verificadas o dirección real, desconfía de inmediato.

Descripción vaga o mal escrita

Errores de ortografía, funciones poco claras o frases genéricas como “empresa líder” son señales comunes.

Te presionan para aceptar rápido

Los estafadores buscan urgencia para que no investigues ni lo pienses demasiado.

Piden datos sensibles demasiado pronto

Nunca compartas datos bancarios, fotos de tarjetas, documentos oficiales sin verificar la empresa, un reclutador serio no te pedirá esto en etapas iniciales.

Entrevistas en lugares extraños

Citas en sitios poco claros o inseguros también son foco rojo.

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¿Dónde aparecen más estos fraudes?

De acuerdo con autoridades, las vacantes falsas se detectan principalmente en:

redes sociales (38%)

sitios web (35%)

correos y mensajería (15%)

Si algo no te cuadra, sigue estos pasos:

Investiga la empresa en internet

No compartas datos personales ni dinero

Guarda la información del contacto

Reporta la vacante en la plataforma donde la viste

Denuncia ante el Portal del Empleo o autoridades laborales

¿Por qué es importante estar alerta?

En México, este tipo de fraudes no solo afectan económicamente: también pueden poner en riesgo la integridad de las personas, ya que incluso se han vinculado con redes delictivas.