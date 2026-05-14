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¿Para qué sirve colocar una cuchara en la ventana? El remedio casero que se volvió viral

En internet también circulan versiones relacionadas con fenómenos climáticos

Cuchara en la ventana: qué significa y por qué tantas personas lo hacen. IA

Cuchara en la ventana: qué significa y por qué tantas personas lo hacen. IA

Francisco Miranda

En redes sociales y grupos de consejos para el hogar comenzó a popularizarse una curiosa recomendación casera: colocar una cuchara metálica en la ventana o cerca del marco durante temporadas de calor, lluvia o presencia de insectos. Aunque para muchas personas parece un simple mito doméstico, esta práctica tiene distintas explicaciones relacionadas con tradiciones populares y remedios transmitidos por generaciones.

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Uno de los usos más comentados consiste en colocar una cuchara de metal en la ventana para ayudar a ahuyentar aves o evitar que ciertos animales pequeños se acerquen. Algunas personas aseguran que el reflejo del metal y el movimiento provocado por el viento puede generar destellos que incomodan a pájaros e insectos.

¿Por qué algunas personas colocan cucharas metálicas en las ventanas?

Otra versión viral señala que una cuchara colocada en ventanas o puertas puede servir como una forma improvisada de detectar corrientes de aire o filtraciones durante temporadas de lluvia y frío. Al tocar el metal, algunas personas creen que es más fácil percibir cambios de temperatura cerca de las rendijas.

Sin embargo, expertos en mantenimiento del hogar y control de plagas aclaran que no existe evidencia científica sólida que demuestre que una cuchara metálica pueda eliminar insectos, detener plagas o proteger completamente una vivienda.

¿La cuchara en la ventana realmente sirve contra insectos y aves?

Especialistas también explican que muchos remedios caseros sobreviven por tradición cultural y experiencias personales compartidas entre familias. En algunos casos, estos métodos pueden tener efectos limitados o simplemente funcionar como medidas temporales.

En internet también circulan versiones relacionadas con fenómenos climáticos, donde usuarios afirman que colocar una cuchara en la ventana “ayuda” durante tormentas eléctricas o fuertes cambios de temperatura. Sin embargo, autoridades de protección civil y expertos en electricidad señalan que el metal no ofrece protección contra rayos ni fenómenos atmosféricos peligrosos.

Los especialistas recomiendan no sustituir medidas reales de seguridad o control de plagas por remedios virales sin respaldo técnico.

Aun así, la práctica continúa generando curiosidad debido a la rapidez con la que se difundió en plataformas como TikTok y Facebook, donde miles de usuarios muestran sus propias versiones y explicaciones sobre por qué colocar una cuchara en la ventana podría tener algún beneficio dentro del hogar.

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