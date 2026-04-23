Mercado Pago México proyecta crecimiento y avanza hacia licencia bancaria

La ruta del 2026 se ve muy bien, cerramos un 2025 muy fuerte crecimos nuestra base de usuarios para 18 millones de mexicanos y la cantidad de pymes a las que le estamos dando servicios financieros, crecimos la cartera de créditos y ya tenemos más de 1 millón de terminales en el país, compartió el director general de Mercado Pago, Pedro Rivas en entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W.

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Avance hacia licencia bancaria

El directivo compartió “el proyecto que arrancamos más de un año en el cual estamos transformando esta estructura y la figura legal hacia una licencia bancaria es un tema que lleva tiempo, pero continúa en revisión por la Comisión Bancaria y de Valore”.

“La transición para los usuarios debe ser lo más limpia posible para llegar a ser parte de la banca múltiple” y “el regulador ve con buenos ojos que el hecho de que una institución de servicios financieros migre hacia la licencia bancaria”.

Compartió el reciente anunció el tema Tap to Phone modalidad con la que los teléfonos se pueden convertir en terminales, y resaltó “estamos dando mucho apoyo para que las pymes y pequeños negocios puedan cobrar y de hacer una evolución a un crédito”.

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Impulso a pymes y digitalización

A nivel regional, dijo, con 68 millones de usuarios en la región, vemos una buena proyección ascendente, pues afirmó que muchos más usuarios han bajado la aplicación y utilizando los productos que en ella vienen.

Refirió que en el caso de las pymes, que no acepta pagos digitales, al momento de hacerlo incrementan sus ventas, pues reconoció que cada vez hay más gente que tiene un plástico y les recordó que “su terminal también puede gestionar otros servicios y permitirles acceder a un crédito formal, ya que como todo negocio puede tener necesidad de financiamiento, y con base a su historial le podemos dar un buen crédito”.

Ayuda a la digitalización y abre la puerta al financiamiento por ello dijo tenemos más de 400 mil pymes a las que les hemos dado su primer crédito formal, más de 2.5 millones de pesos.

A los mexicanos en general les hemos abierto 18 millones de líneas de crédito para que puedan consumir en Mercado Libre, pueda tener un crédito personal o una tarjeta de crédito.

Hay una gran alineación entre intereses de los mexicanos, el gobierno y para la empresa, hay diferentes alternativas y todo va en buen sentido. El esfuerzo adicional lo venimos haciendo desde hace tiempo y hemos, poniendo gasolina a un proceso que va acelerando.

En México más compañías vas surgiendo y migrando a ser banco para llegar a los más diversos sectores de la población.

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