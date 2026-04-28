Que deportación de Farías no sea asunto de golpeteo político con Argentina: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que el gobierno de Argentina, extradite al contralmirante Farías, acusado de huachicol fiscal sin golpeteo político.

Confió la presidenta Claudia Sheinbaum que el gobierno de Argentina, extradite a México al contralmirante Fernando Farías, acusado de huachicol fiscal, sin que este signifique un asunto de golpeteo político. Tras el caso, la extradición Farías se mantiene como una de las vías en análisis entre ambos países.

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Solicitud de extradición y cooperación internacional

Después su detención, el ex marino pidió asilo político en Argentina. En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dijo que se analiza la vía de la extradición, por lo que hizo un llamado a su homólogo Javier Milei.

“Espero que no.—¿Qué mensaje le mandaría al presidente?—No, pues que es una persona que está siendo investigada, que tiene una orden de aprehensión, y que en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues, es importante que se extradite o que se deporte”.

La titular del Ejecutivo Federal recodó que el caso de Farías Laguna lo tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

“Bueno, no sé, ya que vea la Fiscalía. La Fiscalía es quien lleva el caso, y ya lo que se está pidiendo es la deportación, porque entró con pasaporte falso, o la extradición, en todo caso. Y ya la fiscalía tendría que determinarlo.

—¿Hay algunas respuestas sobre se va a deportar, esa extradición?—No lo informaron en el Gabinete de Seguridad, pero con gusto preguntamos a la Fiscalía o a Relaciones Exteriores cómo va este caso”.

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Investigación y proceso legal en curso

Fue el abogado de Gómez Farías, Epigmenio Mendieta, quien informó de la solicitud del gobierno mexicano después que el contralmirante, entró a Argentina con documentación falsa desde aparentemente Colombia.

El proceso de extradición Farías dependerá de las determinaciones legales y de la coordinación entre autoridades de ambos países en materia de justicia y seguridad.

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