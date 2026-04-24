Detención de Fernando Farías, líder del huachicol fiscal, salpicará a muchos gobiernos

Fernando Farías Laguna, a horas de enfrentar el caso de huachicol fiscal en México, representa un golpe a la reputación de la Armada de México, por un delito de miles de millones que salpicará a muchos gobiernos.

A horas de que Fernando Farías Laguna sea extraditado desde Argentina por el presunto delito de defraudación fiscal de combustible en contra del Estado mexicano, el director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero resaltó que esto significa “tremendo golpe reputacional a la imagen de la Armada de México que hasta hace pocos años la teníamos como una institución incólume, incorruptible y francamente eso era una fantasía, vemos ahora como dos altos funcionarios le entran de lleno a un negociazo con ganancias muy superiores al huachicol tradicional”.

La inteligencia estadounidense está poniendo bajo la lupa el sistema portuario en México



"#EEUU va a ser un actor muy importante porque ellos tienen, por su tecnología y por sus capacidades institucionales, pueden hacer una trazabilidad de todo el movimiento de los buques (…)… pic.twitter.com/gXrVhPU2nm — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 24, 2026

Perfil y operación del caso

Recordó que fue junto con su hermano, Manuel Roberto Farías que Fernando Farías encabezaba la importación de combustible de Estados Unidos por miles de millones de pesos, en colusión con funcionarios, el contraalmirante de la Armada de México, ahora detenido corrompió “a gran cantidad de funcionarios públicos, inspectores, funcionarios de aduanas ya demás tenía alianza con muchas empresas fachada que estaban en el esquema de defraudación”.

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¿Cuál es el monto del huachicol fiscal?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalló que entre 400 y 2 mil 200 millones de dólares al año es el rango de recursos que se derramaban entre un grupo amplio de personas coludidas en el huachicol fiscal.

“Ahora que inicien los juicios en México seguramente esto va a salpicar a muchas figuras de los gobiernos estatales y del gobierno federal”

Guerrero refirió que “el hecho de que sean sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se ha mencionado mucho en los medios, pero el parentesco no es consanguíneo… ya se verá si había un tipo de consentimiento”.

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Impacto político y dimensión internacional

En tanto, este caso ocurre en un contexto de calentamiento de motores rumbo a las elecciones por lo que afirmó “esto sin duda va a salpicar a mucha gente y lo van a utilizar los partidos para golpearse mutuamente”.

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¿Cuál será el papel de Estados Unidos en el huachicol fiscal?

Estados unidos será factor importante para conocer la trazabilidad de los buques que llegaban a los diversos puertos mexicanos, hay nombres y testigos protegidos, podrán filtrar información que pueda golpear la imagen de políticos y empresarios mexicanos y tomarán medidas para cancelar visas, congelar cuentas entre otras acciones, se va a poner bueno”.

“Creyeron que sería difícil que los agarraran, pero este esquema de corrupción y fraude tarde o temprano iba a ser detectado”, concluyó.